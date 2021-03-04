"أبل" في مأزق.. وهذا البلد يفتح تحقيقا!

قررت هيئة المنافسة البريطانية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في تعاملات شركة آبل في المملكة المتحدة.

وقالت مراسلة قناة العربية في لندن، كارينا كامل، إن التحقيق يتعلق باتهامات من مطورين ومبرمجين بأن شركة آبل الأميركية انتهكت قواعد المنافسة البريطانية.

وأضافت أن المطورين قدموا شكوى تتعلق بشأن متجر آبل الإلكتروني "آب ستور".

واتهم المطورون شركة آبل، بأنها تسمح لهم بإدارة تطبيقاتها فقط عبر نظام تشغيلها الأساسي IOS، وتفرض رسوماً بنسبة 30% على المعاملات داخل التطبيق، وتسمح بالدفع للترقية داخل التطبيق عبر نظام الدفع الخاص بها فقط.