.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رغم خسائره بسبب "جيم ستوب".. "ميلفين" يربح أكثر من 20% في فبراير

جيم ستوب
جيم ستوب
الأسواق العالمية

رغم خسائره بسبب "جيم ستوب".. "ميلفين" يربح أكثر من 20% في فبراير

فقد الصندوق 53% من أصوله في يناير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ربح صندوق التحوط ميلفين كابيتال، نحو 20% على استثماراته خلال شهر فبراير، وهو الصندوق الذي شهد معركة دامية فقد خلالها أكثر من نصف أصوله في يناير بسبب رهانه السلبي على أسهم "جيم ستوب"GameStop .

وقالت مصادر، إن ميلفين كابيتال، التي يديرها غابي بلوتكين، حققت عائداً يزيد عن 21.7% في فبراير، معوضة بعضاً من خسائرها في الشهر السابق، حيث فقد الصندوق 53% من أصوله بعد موجة الضغط الدراماتيكي على البائعين على المكشوف من جانب مجموعة المستثمرين الهواة على منصة ريديت والذي قاد أسهم جيم ستوب لارتفاع جنوني في يناير، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كان صندوق ميلفين قد أغلق مراكزه السلبية في شركة جيم ستوب في شهر يناير، حسبما أعلن في بيان وهو الأمر الذي ضغط على السهم مرة أخرى للتراجع بنفس سرعة الصعود.

ارتفع سهم جيم ستوب من 4 دولارات إلى أكثر من 380 دولار في يناير، ثم هبط لنحو 40 دولار بعد إنتهاء صلاحية عقود خيارات البيع.

ودفعت ملحمة جيم ستوب، إلى إثارة الأسئلة حول الدور الذي لعبته صناديق التحوط، حيث مثل غابي بلوتكين، أمام الكونغرس في جلسة استماع جنباً إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لصندوق تحوط سيتادل، كين غريفين، والذي قدم مساعدات وصلت لنحو 750 مليون دولار لصندوق بلوتكين وقت الأزمة، فضلاً عن مؤسسة شركة بوينت72، ستيف كوهين والذي ساند ميلفين كابيتال بنحو 2 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد