إدراج "أنغامي" في ناسداك الأميركية بتقييم 220 مليون دولار

صفقة جديدة ضمن فورة الاندماجات مع شركات الاستحواذ لأغراض خاصة SPAC ستجعل من "أنغامي" أول شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط تدرج في بورصة ناسداك من خلال الاندماج العكسي مع Vistas Media Acquisition Company .

تقيم الصفقة، التي ستغلق في الربع الثاني من هذا العام، أنغامي بـ220 مليون دولار، وهو ما يزيد بمرتين ونصف المرة عن الإيرادات المتوقعة للشركة في 2022 فيما يعرف بالـProforma Evaluation، هذا مقارنة مع تقييم Spotify عند 6 مرات ونصف الإيرادات الحالية.

وحصلت شعاع كابيتال على التزامات من المستثمرين بنحو 30 مليون دولار ضمن صفقات الـ PIPE، والتي تشير إلى الاستثمارات الخاصة التي تتم في نطاق الـSpac بسعر يقل عن سعر أسهمها في السوق.

في حين حصلت Vistas Media Capital Singapore الشركة الأم لـ Vistas Media Acquisition Company على 10 ملايين دولار.

وتتوقع "أنغامي" أن يكون لديها ما يقرب من 142 مليون دولار نقداً في ميزانيتها العمومية عند إغلاق الصفقة لاستخدامها في المقام الأول لتعزيز النمو.

الجدير بالذكر أن أنغامي مملوكة حالياً من قبل شركات رأس المال المغامر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومساهمين استراتيجيين، بما في ذلك مجموعات إعلامية وشركات اتصالات، تمتلك مجتمعة ما يقرب من 68% من أنغامي، فيما يمتلك المؤسسون النسبة المتبقية.

وتأسست الشركة عام 2012، كأول منصة لبث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل "إيدي مارون" و "إيلي حبيب" وهي تقدم أكثر من 57 مليون أغنية لأكثر من 70 مليون مستخدم مسجل حاليا.

ونمت إيرادات أنغامي بنسبة 80% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تزيد 5 أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة.