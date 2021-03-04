"ديليفيرو" المدعومة من أمازون تقرر طرح أسهمها في بورصة لندن

تعتزم شركة ديليفيرو Deliveroo لتوصيل الطعام، في بريطانيا، إدراج أسهمها في بورصة لندن التي تعمل على تخفيف قيود استخدام الأسهم ذات الفئة المزدوجة، والتي بطبيعتها تسمح للمؤسسين بالحفاظ على السيطرة في شركاتهم من خلال منحهم الأصوات اللازمة لاتخاذ القرارات الهامة.

ومن جانبها، أوضحت ديليفيرو أن التغييرات الأخيرة التي تشهدها البورصة ستوفر للرئيس التنفيذي الاستقرار لتنفيذ خطط طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة، التي تدعمها أمازون، للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام.

تحولت ديليفيرو من الفشل في عام 2020 إلى الربحية التشغيلية في نهاية العام بفضل زيادة الطلب بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا على خدمات الطلبات الخارجية عبر الإنترنت.

قالت ديليفرو إنها ستتبنى هيكل أسهم من فئتين قبل الاكتتاب العام، مما يمنح مؤسسها ومديرها التنفيذي، ويل شو حقوق تصويت معززة وبالتالي مزيداً من التحكم في اتجاه الشركة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ستكون الحقوق التفضيلية متاحة لمدة 3 سنوات ثم ستتحول فئة الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية.

يأتي ذلك فيما تحاول العاصمة البريطانية استعادة بريقها كأكبر سوق أسهم أوروبي، بعد أن تفوقت عليها أمستردام الشهر الماضي، حيث تتطلع إلى جذب المزيد من الشركات التكنولوجية.

بدوره قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: "تعد المملكة المتحدة واحدة من أفضل الأماكن في العالم لبدء الأعمال التجارية وتنميتها وإدراجها - ونحن مصممون على البناء على هذه السمعة الآن بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي". "هذا هو السبب في أننا نبحث في الإصلاحات لتشجيع المزيد من النمو العالي والأعمال التجارية الديناميكية لإدراجها في المملكة المتحدة"

وأضاف سوناك: "خلقت ديليفرو آلاف الوظائف وهي قصة نجاح تكنولوجية بريطانية حقيقية. إنه لأخبار رائعة أن المرحلة التالية من نموهم ستكون في الأسواق العامة في المملكة المتحدة".

لم تكشف ديليفرو حتى الآن عن معلومات التسعير لطرحها العام الأولي. وقد جمعت مؤخراً 180 مليون دولار في تمويل جديد تم تقييم الشركة خلاله بنحو 7 مليارات دولار.

وإلى جانب أمازون، تساهم شركات دورابل كابيتال بارتنرز، وفيداليتي، وتي رو برايس، وجينرال كاتليست، وإنديكس فينشرز، وأكسيل، في ديليفرو.