هل تستعيد ديزني لاند سحرها في 2021؟

أغلقت ديزني لاند في كاليفورنيا أبوابَها لأولِ مرة في تاريخِها البالغ 65 عامًا في مارس 2020، بسببِ الانتشارِ السريعِ لـ COVID-19وتحول موقفُ سياراتِ فيلم الأطفالِ الشهير Toy Story إلى موقعٍ لتلقي لقاحاتِ فيروس كورونا بدايةَ هذا العام.

وليس من الواضح متى سيُعاد فتحُ ديزني لاند بعد، إذ ستسمح بذلك ولايةُ كاليفورنيا، فقط عندما تكون مقاطعةُ أورانج في الحدِ الأدنى من انتقالِ COVID-19 - ما يعني حالة جديدة واحدة يوميًا لكلِ مئةِ 100 ألفِ شخص!

ولكن ستتمكن ديزني لاند من إعادةِ فتح جزءٍ من مدينةِ الملاهي California Adventure للاحتفالِ بالذكرى السنويةِ العشرين في مارس من خلال بيع ِ تذاكرَ معدودةٍ لارتيادِ بعضِ المطاعم فقط ومن المتوقع أن يعود 700 عضو من فريقِ التمثيلِ للعملِ في هذا الحدث.

كان قد زار ديزني لاند في كاليفورنيا 18.7 مليون زائرٍ في 2019. وفيما يبدو المشهدُ قاتماً في ديزني لاند كاليفورنيا ..إلا أنه أفضلُ في مدينةِ الملاهي ديزني وورلد في فلوريدا التي أعيد افتتاحُها في يوليو، مع جميع ِ تدابيرِ السلامة الخاصةِ بـ Covid-19 مثل حدودِ السعة، والكماماتِ وتنسيقِ الأنشطة عبر الهواتفِ الذكية.

وفي الأولِ من أكتوبر قد تستعيد ديزني لاند سحرَها، إذ تستعد لاحتفالٍ خيالي بالذكرى السنويةِ الخمسين على الافتتاح ومن المخططِ أن تستمر الاحتفالاتُ لمدة 18 شهراً ، وقد تم بيعُ التذاكرِ بالكامل ليوم ِ الافتتاح لملاهي المملكةِ السحرية أو الـ Magic Kingdom ولكن مازالت بعضُ التذاكر متوافرةً للمدنِ الأخرى Theme Parks أو الملاهي، كان الجزءَ الأكثرَ تضرراً بالجائحة ِمن أعمال ديزني، إذ سجلت أرباحاً بـ 29 مليون دولار في الربع ِ الأولِ من سنتِها المالية في 2021 بانخفاضٍ 99% عن 2.1 مليار دولار عن العام السابق.

وأعادت ديزني لاند هونغ كونغ فتحَ أبوابِها مؤخراً بعد آخرِ إغلاقٍ لها بدايةَ ديسمبر الماضي.

وجاء الافتتاحُ بعد أن وجدت السلطاتُ الصحيةُ في المدينة تدني الحالاتِ الجديدة من COVID-19 إلى أقِل من عشرِ 10 حالاتٍ يومياً، ما دفع الحكومةَ لتخفيفِ بعضِ إجراءاتِ التباعدِ الاجتماعي.

وفيما يستفيد أعضاءُ فريقِ التمثيل في منتجع ديزني لاند باريس من الإغلاقِ الممتدِ للمتنزهاتِ إلى الثاني من أبريل من خلالِ العملِ على عملياتِ التجديدِ والصيانةِ الروتينية خلال النهار.

وأيضاً تم تأجيلُ الرحلاتِ مرةً أخرى على متنِ Disney Cruise Line، وأعطت بعضَ المسافرين الذين حجزوا رحلةً بحريةً خلال هذه الفترةِ الملغاة أعطتهم رصيداً بنسبةِ 125% إذا أعادوا الحجزَ في خطِ سيرِ رحلةٍ بحريةٍ مستقبلية قبل 31 مايو 2022 أو استردادَ كاملِ المبلغ.

وبالرغم من عدم ِ اليقينِ الذي يُحيط بمنتزهاتِ ديزني إلا أن هناك تفاؤلاً يُحيط بأسهم ِ الشركة، إذ تسجل أسهمُ ديزني قفزاتٍ متواصلةً منذ بدايةِ العام باكثرَ من عشرة في المئة 10% وكاد أن يكسر حاجزَ المئتي 200 دولار الأسبوعَ الماضي.

بعد الإعلانِ عن إطلاقِ خدمةِ البثِ الدولية Star في أوروبا وكندا وأستراليا لديهم أيضًا محتوىً جديد ، سلسلةُ Star Wars الجديدة ستأتي في مايو، وسلسلة Marvel القادمة في يونيو.

كما يضع المستثمرون توقعاتٍ عالية ً للتعافي بعد الوباء في مرحلةِ إعادةِ افتتاح ِ المتنزهات والرحلاتِ البحرية.