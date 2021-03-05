"بايدو" تحصل على موافقة بورصة هونغ كونغ للإدراج الثاني

حصلت شركة بايدو الصينية العملاقة لمحركات البحث على موافقة بورصة هونغ كونغ لإدراجها الثاني في المدينة.

وإلى ذلك قالت مصادر، إن بايدو المدرجة في بورصة ناسداك تخطط لبدء بيع أسهمها في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، وقد يجمع الطرح ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتلاحق بايدو العديد من الشركات التي تسعى للحصول على موطئ قدم في سوق التداول في المركز المالي الآسيوي، بعد موجة من مبيعات الأسهم في عام 2020 والتي شهدت زيادة بنحو 17 مليار دولار.

وتم إدراج مجموعة كبيرة من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في هونغ كونغ منذ أن بدأت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة هذا الاتجاه في أواخر عام 2019.

وقد أدى تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تهديد وصول الشركات الصينية إلى أسواق رأس المال الأميركية. كما تمكن الإدراج الثاني الشركات من توسيع قاعدة مستثمريها بالقرب من أسواقها المحلية.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة عن تعاون مشترك مع مجموعة جيلي القابضة لإنتاج سيارات كهربائية ذكية.

يهدف هذا الارتباط إلى مساعدة بايدو على نشر تقنية القيادة الذاتية Apollo في المزيد من المركبات.