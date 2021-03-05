مبيعات عربية وأجنبية تقفز بالخسائر الأسبوعية لسوق مصر

تسببت مبيعات المستثمرين العرب والأجانب في أن تتحول بورصة مصر إلى خسائر أسبوعية، بعد أسبوعين من المكاسب.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 19.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 709.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 689.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44%، فاقداً نحو 289 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 11617 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11333 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6% فاقداً نحو 143 نقطة وذلك بعدما نزل من مستوى 2379 نقطة إلى نحو 2236 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 2.5% فاقداً نحو 356 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 14261 نقطة إلى نحو 13905 نقاط. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.28% خاسراً نحو 102 نقطة وذلك بعدما انخفض من مستوى 4471 نقطة إلى نحو 4369 نقطة.

أيضاً، نزل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 8.3% فاقداً نحو 199 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 2384 نقطة إلى نحو 2185 نقطة. وأخيراً، تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 6.6% فاقداً نحو 226 نقطة بعدما انخفض من مستوى 3424 نقطة إلى نحو 3198 نقطة.

على صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي نحو 977 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1%، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.4%.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.24%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.15%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 537.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.2 ألف عملية لعدد 189 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 11.54%، والمستثمرين العرب على 5.15%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 26.28% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 73.71%.