إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية

سجل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، أرقاما قياسية غير مسبوقة من الثروات في العام الماضي، لكن الانحدار نحو الخسائر باغته بسرعة أيضا.

خسر إيلون ماسك 27 مليار دولار، منذ الاثنين الماضي، حيث تراجعت أسهم شركة صناعة السيارات في عمليات بيع أسهم التكنولوجيا.

ومع هذا لا يزال صافي ثروته البالغة 156.9 مليار دولار يضعه في المرتبة الثانية على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

لكنه الآن متأخر بنحو 20 مليار دولار عن جيف بيزوس، الذي تصدّر الأسبوع الماضي كأغنى شخص في العالم. يؤكد تعثر ماسك في الوقت نفسه، على سرعة صعوده التي يصعب فهمها.

ارتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة 743% في عام 2020، مما عزز قيمة حصته وفتح خيارات بمليارات الدولارات من خلال حزمة تعويضات "moonshot" التاريخية الخاصة به.

تسارعت مكاسبه في العام الجديد. وفي يناير ، أطاح ببيزوس باعتباره أغنى شخص في العالم.

بلغت ثروة ماسك ذروتها في وقت لاحق من ذلك الشهر عند 210 مليارات دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ وهو تصنيف لأغنى 500 شخص في العالم.

وقد أدى عهد الرئيس جو بايدن الداعم للتقنيات النظيفة وحماس المستثمرين الأفراد إلى تعزيز صعود تسلا، ولكن بالنسبة للبعض، كان تقييمها المتضخم رمزا للفقاعة غير المستدامة في التكنولوجيا.

انخفض مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا للأسبوع الثالث على التوالي الجمعة، في أطول سلسلة انخفاض له منذ سبتمبر.

استثمار البيتكوين

لم تكن ثروة ماسك خاضعة فقط للقوى المؤثرة على صناعة التكنولوجيا، فقد ارتفعت ثروته الصافية وانخفضت جنبا إلى جنب مع سعر العملة المشفرة بيتكوين.

كشفت Tesla الشهر الماضي أنها أضافت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة إلى ميزانيتها العمومية. حصلت ثروة ماسك على 15 مليار دولار بعد أسبوعين بعد أن كتب على تويتر أن أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى "تبدو مرتفعة بالفعل".

لقد أدت التقلبات الشديدة إلى اضطراب العديد من أكبر الثروات في العالم هذا العام. كان أغنى شخص في آسيا، قطب المياه المعبأة الصيني تشونغ شانشان، قد تخلى عن اللقب للملياردير الهندي موكيش أمباني الشهر الماضي بعد أن خسر أكثر من 22 مليار دولار في غضون أيام.

ارتفعت صافي ثروة رئيس مجلس إدارة شركة Quicken Loans Inc دان جيلبرت بمقدار 25 مليار دولار الاثنين بعد أن قيل إن مقرض الرهن العقاري الخاص به Rocket Cos سيكون الهدف التالي لمتداولي Reddit اليوميين.

تراجعت ثروته منذ ذلك الحين بنحو 24 مليار دولار. مؤسسا Alphabet Inc سيرجي برين ولاري بيدج هما من بين أكبر الرابحين على المؤشر هذا العام. لقد أضاف كل منهما أكثر من 13 مليار دولار إلى ثروته منذ الأول من يناير الماضي.