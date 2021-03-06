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هبوط سهم تسلا يمحو 267 مليار دولار من قيمتها السوقية

تسلا
سيارات تسلا الكهربائية
تسلا

هبوط سهم تسلا يمحو 267 مليار دولار من قيمتها السوقية

خسارة أسهم تسلا تنزل رئيسها التنفيذي إيلون ماسك عن عرش أغنى شخص بالعالم

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دبي - العربية.نت

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أدى الانخفاض الحاد في سعر سهم شركة تسلا Tesla إلى القضاء على أكثر من 250 مليار دولار (193 مليار جنيه إسترليني) من قيمة شركة السيارات الكهربائية، وخفض قيمة صندوق الاستثمار في إدنبرة الذي يعد أحد أكبر الداعمين لشركة Tesla.

تراجعت الأسهم بنسبة 7.5% في التعاملات المبكرة في الولايات المتحدة الجمعة إلى 575 دولارا - مما جعلها في طريقها للإغلاق بخسارة 16% هذا الأسبوع و 35% أقل من ذروتها القياسية البالغة 883 دولارا في 26 يناير.

أدى هذا التراجع إلى خفض 267 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة تسلا من 834 مليار دولار في يناير إلى حوالي 567 مليار دولار. كما قضى الانهيار على المليارات من ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي، الذي يمتلك حوالي 20% من الأسهم.

شهد ماسك، الذي فقد لقبه لفترة وجيزة كأغنى شخص في العالم الشهر الماضي، انخفاضًا في ثروته الورقية بمقدار 7.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام إلى ما يقدر بنحو 162 مليار دولار.

شعر المستثمرون البريطانيون بشدة بالانخفاض في أسهم شركة Tesla في الصندوق الاسكتلندي للاستثمار العقاري (SMT) وصناديق Baillie Gifford الأخرى، والتي تعد من كبار المستثمرين في Tesla.

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