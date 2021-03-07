رئيس الخليج للاستثمار للعربية: 7.6% عائد الاستحواذ على أبراج ألتاس شرق باريس 

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، محمد الحسن، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن الاستحواذ على أبراج ألتاس في شرق باريس مقابل نحو 300 مليون دولار، يأتي بعد التخارج الاستثنائي من مستودعات أمازون في ألمانيا، وبعد دراسة عميقة مع الأخذ في الاعتبار جائحة كورونا، لذلك قررنا الاستثمار في شرق باريس.

وأضاف الحسن، أن شرق باريس من المدن المتقدمة وبها تطور كبير، مع الوضع في الاعتبار أن المستثمرين في المبنى الجديد الحكومة الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية كمستأجرين لمدة 18 سنة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، أن صافي العائد المتوقع من الاستثمار الجديد يبلغ 7.6%، بعد القيمة المضافة في الاستحواذ، مشيراً إلى أنه يعتبر فرصة ممتازة في الوقت الحالي.

وأوضح أن الشركة استفادت من تأثير جائحة كورونا بأكثر من 26 مليون يورو، بسبب شراء المبنى بسعر أقل، وهو ما يعود بالفائدة إلى المستثمرين وقت التخارج.

وتابع: "لدينا استثمارات في لندن، وهو مشروع تطويري ولدينا مشروع في برمنغهام إسكتلندا مؤجر للحكومة وشركة توتال الفرنسية وموقع في ويلز، وغير القارة الأوروبية لدينا من 4 إلى 5 مبان في الولايات المتحدة".

وقال محمد الحسن، إن الشركة تتجه إلى التوسع في الاستثمار بدور المسنين في أوروبا، باستثمار يتوزع على نسبة 60% في ألمانيا والباقي على الدول الأوروبية الأخرى.

وأوضح أن أسعار المستودعات حالياً مرتفعة وهو ما يصعب الاستثمار بها، مع بحث المستثمرين عن الفرص الاستثمارية في التجارة الإلكترونية والمستودعات، بينما تخارجت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في الوقت المناسب وحققت عائدا أكثر من 33%، والمستثمر الذكي يتخارج بعد تحقيق الربح المرتفع.

وكانت الخليج للاستثمار الإسلامي، الشركة العالمية للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قد أعلنت عن استحواذها على أبراج ألتاس في شرق باريس مقابل 300 مليون دولار، وهي عبارة عن أبراج مخصصة للمكاتب، وتم إعادة تطوير المباني بالكامل، وتم بيع الأبراج من قِبل تحالف يضم شركة "Arpent Capital" وشركة "Maple Knoll Capital".

وكذلك صندوق استثمار تديرها شركة "Oaktree Capital Management"، وتمثل الصفقة أولى عمليات الاستحواذ للشركة في باريس وأكبر عملية استحواذ عقاري لها حتى الآن، ليصل إجمالي استثماراتها في أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) إلى نحو 800 مليون دولار.