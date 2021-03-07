محافظ منشآت للعربية: ارتفاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لـ626 ألفا

قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، صالح بن إبراهيم الرشيد، في مقابلة مع العربية، اليوم الأحد، إنه رغم الظروف الاستثنائية في عام 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أنه في المملكة استمر نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 626 ألف منشأة في عام 2020، مقارنة بـ560 ألف منشأة في العام 2019.

وأضاف أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية ارتفعت من 15% خلال عام 2018 إلى 24% في 2020 بقيمة تجاوزت 160 مليار ريال، وكذلك زادت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض، إلى 8.3% في 2020، مقارنة بنسبة 2% عام 2015، بسبب المبادرات الحكومية وتعاون البنوك التجارية وشركات التمويل تحت قيادة البنك المركزي السعودي.

وذكر الرشيد أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي 28.7% حالياً مقارنة بنسبة لا تتعدى 20% في بداية إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأضاف محافظ الهيئة، أن المملكة تشهد دعما غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تقدمت المملكة عشر مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال، لتحتل المركز السابع بحسب تقرير المرصد للعام 2020/ 2021، بينما احتلت المركز 41 في عام 2018.

وقال الرشيد، إن ذلك جاء عبر تكامل وتعاون كافة الأجهزة الحكومية تحت رؤية المملكة 2030، وعلى سبيل المثال منها وزارة المالية ممثلة في المشتريات الحكومية ومنصة "اعتماد" وبلغ إجمالي عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 13 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2020، وكذلك البنية التحتية لوزارة الاتصالات في برامج التدريب ساعدت في سد فجوة تقنية في المجتمعات الناشئة، وأيضاً التشريعات التجارية التي قادتها وزارة التجارة خلقت فرصاً لرواد الأعمال، لا سيما برنامج مكافحة التستر التجاري.

وأوضح أن برنامج مكافحة التستر التجاري، واجه تحديات وتشوهات سابقة ناتجة عن التستر في بعض الأعمال الاقتصادية أدت إلى فرص بديلة مبنية على التقنية والإبداع وجدت عن طريق برنامج مكافحة التستر التجاري في السعودية.

وقال محافظ "منشآت"، إن البيئة التشريعية ساعدت نظام الشركات يدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى جهود عدد من المراكز الجديدة مثل المركز السعودي للأعمال، ووجود وزارة مستقلة للاستثمار، وأكثر من 300 مبادرة تمت عن طريق المركز الوطني للتنافسية، الذي يجمع بصفة أسبوعية جميع متخذي القرارات لتوحيد الجهود، كل ذلك ساعد في إيجاد بيئة ودعم متناسق لريادة الأعمال.