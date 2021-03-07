إذا كنت تمتلك مليون دولار.. كم متراً من العقارات ستشتري في هذه المدن؟

تختلف أسعار العقارات من دولة لأخرى ومن مدينة لأخرى حول العالم، وضعت مزود البيانات الألمانية "Statista" معياراً لتحديد أسعار أغلى المناطق في العالم، حال كونك تمتلك مليون دولار، وترغب في شراء سقف فوق رأسك.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها شركة نايت فرانك، لتتبع أسعار العقارات، فإن شراء عقار فاخر قد يكلفك الكثير من الأموال، لكن في بعض المناطق قد تحصل على ما يوازي غرفة معيشة فقط مقابل مليون دولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

يعد مكان الشراء أحد المعايير الهامة لشراء عقار فاخر، إلا أن هذا الاعتبار قد يكون المتحكم في المساحة التي ترغب في الحصول عليها بشكل كبير، حيث يمكنك شراء نحو 15 متراً مربعاً فقط بمبلغ مليون دولار في موناكو، فيما قد تحصل على 252 متراً في ساوباولو البرازيلية، و 202 متر في كيب تاون.

تأتي هونغ كونغ، في المرتبة الثانية عالمياً، حيث يمكنك مبلغ المليون دولار من شراء 23 متراً، مقابل 31 متراً في لندن، و 34 متراً في نيويورك، و35 متراً في جينيف.

فيما يمكنك مبلغ المليون دولار من شراء وحدة تصل مساحتها إلى 165 متراً في العقارات الفاخرة في دبي.