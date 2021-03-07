فولكس فاغن تبدأ تصنيع سياراتها الكهربائية الكاملة بهذه العلامة!

تخطط شركة فولكس فاغن Volkswagen AG لتحويل مصنع مارتوريل لعلامتها التجارية الإسبانية سيات Seat بالقرب من برشلونة إلى موقع للسيارات الكهربائية بالكامل، إذا حصل المشروع على دعم من المفوضية الأوروبية.

كتب الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن، هربرت ديس، الأحد، في منشور على موقع لينكد إن، إن تحويل المصنع قد يشمل إنتاج خلايا بطارية في إسبانيا، مضيفاً أن خطط الشركة ستتطلب إنشاء بنية تحتية للسيارات الكهربائية سريعة الشحن وإمدادات الطاقة الخضراء.

قال ديس بعد لقائه بالملك فيليبي ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الصناعة رييس ماروتو إليرا في مارتوريل "تمتلك إسبانيا إمكانات كبيرة لتصبح مركزاً للتنقل الإلكتروني في أوروبا"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف، "نحن بحاجة إلى دعم المفوضية لتحقيق ذلك".

وعلى الجانب الأخر، قدمت وحدة سيات تشكيلة المستقبل خلال الاجتماع، بما في ذلك أول سيارة كهربائية بالكامل Cupra Born التي سيتم طرحها هذا العام.

أطلقت شركة فولكس فاغن علامة كوبرا Cupra قبل ثلاث سنوات للتركيز على الإصدارات الرياضية من طرازات سيات التي يمكن أن تولد المزيد من الإيرادات لكل سيارة.