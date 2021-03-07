لم يتجاوز الأربعين.. وراتبه سيتخطى مليون دولار يومياً

مع سطوع نجم العملات المشفرة وإقبال قياسي من قبل المستثمرين العام الماضي، يستعد مؤسس شركة Coinbase Global بريان ارمسترونغ لنيل راتب قياسي قد يكون من بين الأعلى في رواتب الرؤساء التنفيذيين للشركات في الولايات المتحدة.

وأظهرت مستندات تنظيمية لطرح الشركة في أسواق المال الأميركية، أن أرمسترونغ سيحصل على نحو 3 مليارات دولار على مدار السنوات العشر المقبلة ما يوازي نحو مليون دولار يوميا لكل يوم عمل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وتمثل الجائزة الفلكية التي سيحصل عليها ارمسترونغ أحدث مثال على المنح التي يحصل عليها مؤسسو الشركات عليها خلافا من بيع حصصهم في عملية الطرح والتي تقدر بمليارات الدولارات أيضا وهو توجه تتخذه مجالس إدارات تلك الشركات للحفاظ على المؤسسين وأعمال الشركة.

وقالت الشركة التي تستعد للإدراج في سوق المال الأميركي في افصاح سابق إن حزمة الراتب والمكافآت الخاصة بمؤسسها تتناسب بشدة مع المساهمين الآخرين، في وقت نجحت فيه الشركة للتحول نحو الربحية العام الماضي مع تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 322 مليون دولار.

ويبلغ ارمسترونغ من العمر 38 عاما وقام بتأسيس Coinbase في العام 2012 كمنصة لتداول العملات الرقمية مع ارتفاع مطرد في أعداد المستخدمين والذي وصل في الوقت الحالي إلى نحو 43 مليون مستخدم حول العالم مع إمكانية التداول على نحو 40 أصلا من الأصول الرقمية المختلفة بما فيها البيتكوين والإيثريوم وغيرها من الأصول الأخرى

وفي أغسطس الماضي، تلقى ارمسترونغ نحو 9.3 مليون سهم تعادل نحو 3.8٪ من أسهم الشركة بسعر بلغ نحو 23.49 دولار للسهم.