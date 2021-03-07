اختراق صيني لخوادم "مايكروسوفت" يثير ذعراً عالمياً

تحول هجوم متطور على برامج البريد الإلكتروني التجارية المستخدمة على نطاق واسع لشركة Microsoft Corp إلى أزمة أمن إلكتروني عالمية، حيث يتسابق المتسللون لإصابة أكبر عدد ممكن من الضحايا قبل أن تتمكن الشركات من تأمين أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم.

الهجوم، الذي قالت مايكروسوفت إنه بدأ بمجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الصينية، أسفر حتى الآن عن إصابة 60 ألف ضحية معروفة على مستوى العالم، وفقاً لمسؤول أميركي كبير سابق مطلع على التحقيق.

وتشمل الضحايا، بنوكا ومقدمي الكهرباء، بالإضافة إلى منازل كبار السن وشركة آيس كريم، وفقاً لشركة Huntress، التي تراقب أمن العملاء، في منشور على مدونة يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أثار الهجوم المتصاعد بسرعة قلق مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المتسللين تمكنوا من إصابة العديد من الضحايا بهذه السرعة. يقول الباحثون إنه في المراحل الأخيرة من الهجوم، بدا أن المتسللين قد أتموا العملية، وجمعوا عشرات الآلاف من الضحايا الجدد حول العالم في غضون أيام.

بدوره كتب مسؤول في البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت: "نتعهد برد حكومي كامل لتقييم ومعالجة التأثير". "هذا تهديد نشط لا يزال يتطور ونحن نحث مشغلي الشبكات على أخذها على محمل الجد".

إنذارات في البيت الأبيض

يبدو أن مجموعة القرصنة الصينية، التي تسميها شركة مايكروسوفت باسم هافنيوم Hafnium، قد اخترقت شبكات الكمبيوتر الخاصة والحكومية من خلال برنامج البريد الإلكتروني الشهير Exchange التابع للشركة لعدد من الأشهر، واستهدفت في البداية عدداً صغيراً فقط من الضحايا، وفقاً لرئيس شركة فولكستي، ستيفن أدير. وهي الشركة التي ساعد مايكروسوفت في تحديد العيوب التي يستخدمها المتسللون والتي أصدر عملاق البرمجيات إصلاحاً لها يوم الثلاثاء.

قال أدير: "إذا كنت تقوم بتشغيل خادم Exchange، فأنت على الأرجح ضحية".

فيما فحص باحثون من Huntress حوالي 3000 خادم ضعيف على شبكات شركائها ووجدوا حوالي 350 إصابة - أو ما يزيد قليلاً عن 10%.

رد صيني

من جانبها، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن البلاد "تعارض بشدة وتكافح الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها" وأشار إلى أن إلقاء اللوم على دولة معينة هو "قضية سياسية حساسة للغاية".

بدوره شدد البيت الأبيض على مراجعة الأنظمة بشكل دوري.