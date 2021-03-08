أهم 5 معلومات عن ميناء رأس تنورة.. أكبر موانئ شحن البترول بالعالم

يقع ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية للسعودية على الخليج العربي ويُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم.

وتبلغ الطاقة التصديرية للميناء 6.5 مليون برميل يوميا، ما يعادل 7% من الطلب العالمي على النفط.

ويضم ساحة لخزانات النفط بسعة 33 مليون برميل، و4 جزر اصطناعية يمكنها تحميل 6 ناقلات تصل حمولتها إلى 500 ألف طن في وقت واحد.

وجرى تصدير أول شحنة زيت خام للأسواق العالمية عبر الميناء في الأول من مايو 1939.

وفي عام 1949، أنشأت أرامكو مصفاة رأس تنورة لتصدير المنتجات الهيدروكربونية عبر الميناء. وتبلغ القدرة التكريرية لمصفاة رأس تنورة 525 ألف برميل يوميا.