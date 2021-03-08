هاتف يحقق رقماً صعباً ويسحب البساط من 4 شركات لصالح "أوبو"

كشف تقرير حديث، أن إطلاق شركة "أوبو" الصينية لسلسة هواتف "رينو 5"، تسبب في أن تسحب البساط من 4 شركات تنتج هواتف ذكية على رأسهم منافستها "هواوي".

وأوضحت شركة "كاونتر بوينت ريسيرش"، أن شركة " أوبو" تجاوزت منافستها "هواوي" لتصبح العلامة التجارية للهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في الصين، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وذكر التقرير أن شركة "أوبو" تمكنت خلال شهر يناير الماضي، من رفع حصتها السوقية إلى نحو 21% في أكبر سوق للهواتف الذكية بالعالم، وذلك مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 26% على أساس سنوي.

وأوضح أن سلسلة "رينو 5" الجديدة التي أطلقتها "أوبو" وتقدم مواصفات أفضل وسعر أقل من "رينو4"، متفوقة بذلك على "فيفو" و"هواوي" اللتين هيمنت كل منهما على حصة سوقية تبلغ نسابتها 20%، ثم بعد ذلك تأتي "آبل" و"شاومي" بحصة سوقية تبلغ نسبتها 16%.

وتوقع التقرير استمرار حصة "هواوي" في التراجع خلال عام 2021، وستتطلع "أوبو" للاستفادة من هذه الفرصة مع إطلاق أحدث هواتفها الرائدة "فيند إكس 3 برو"، الذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

كانت مؤسسة "تريند فورس" لدراسات السوق، قد توقعت في تقرير سابق، تراجع حصة شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية "هواوي"، في سوق الهواتف الذكية على مستوى العالم إلى نحو 4% فقط خلال العام الحالي، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً في مكانة الشركة التي كانت الأولى عالمياً من حيث المبيعات في الصيف الماضي.

ورجح التقرير أن الحصة السوقية لشركة "هواوي" في سوق الهواتف كانت بحدود الـ 14% خلال العام الماضي، متوقعة استمرار تراجع حصتها عالمياً خلال العام الحالي إلى 4% فقط.

وأرجع التقرير أسباب تراجع حصة شركة "هواوي" الصينية، إلى العقوبات الأميركية المستمرة والتي حرمت الشركة الصينية من الحصول على تطبيقات أساسية للهواتف الذكية وكذلك من شركاء تصميم الرقائق والتصنيع، مما حرمها من الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية في المجال.

وكانت "هواوي" قد أعلنت في بداية ديسمبر الماضي، عن بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية المنخفضة "أونر"، في محاولة لإنقاذ الوحدة التي تواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات الأميركية. وقالت الشركة الصينية إن أعمالها تتعرض لضغوط عنيفة بسبب عدم توفر المكونات اللازمة لوحدة الهواتف الذكية.

ووفق البيانات التي أعلنتها الشركة، فقد تراجع معدل النمو في مبيعات "هواوي" إلى 9.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنةً بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2019، وذلك مقابل نمو نسبته 13.1% في النصف الأول من العام.