هذا ما يعنيه التعافي على شكل "K"

قيل في الماضي إن "الإسكان هو مرادف لدورة الأعمال"، لذلك قد يكون من المناسب أن يكون تعافي القطاع العقاري على شكل حرف K من الانكماش الناجم عن فيروس كورونا مصحوباً بعدم تكافؤ قطاع العقارات بشكل متزايد. فما هو التعافي على شكل حرف K.

يوصف التعافي على شكل الحرف اللاتيني K، بأنه تعافٍ لأجزاء مختلفة من الاقتصاد بمعدلات أو أوقات أو مقادير مختلفة، بعد فترة ركود، وهذا على عكس الانتعاش المنتظم والموحد عبر القطاعات أو الصناعات أو مجموعات الأشخاص.

يؤدي الانتعاش على شكل حرف K إلى تغييرات في هيكل الاقتصاد أو المجتمع الأوسع حيث تتغير النتائج والعلاقات الاقتصادية بشكل أساسي قبل وبعد الركود.

يسمى هذا النوع من الانتعاش على "شكل K" لأن مسار الأجزاء المختلفة من الاقتصاد عند رسمها معاً تتغير علاقتها وتبدأ في تغيير مساراتها بشكل عكسي، فيما يشبه حرف K.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ريدفاين Redfin، جلين كيلمان، "أعتقد أن الوباء وسع الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون. عندما بدأت في هذا العمل، كان هناك إجماع واسع حول جعل الحلم الأميركي في متناول ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض. بعد هذا العام، أرى الآن أن الإسكان سلعة فاخرة لا يمكن للجميع امتلاكها"، وفقاً لما ذكره لموقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف أن واحدة من أوضح علامات الثراء الجديد هي أن الأشخاص الذين لديهم الإمكانيات كانوا قادرين على الذهاب إلى أي مكان للهروب من مخاطر الوباء، أو حتى الركود، في حين أن الذين لا يملكون عالقون في مكانهم.

وقال كيلمان: "العملاء الذين نخدمهم هم أشخاص يعملون في وظائف احترافية ذوي الياقات البيضاء مع مكاسب هائلة من سوق الأوراق المالية وهم أحرار في العمل في أي مكان في البلاد. بالنسبة لهم، لم تكن هذه كارثة، ولكن منجم ثروة".

وعندما يستقر الأشخاص ذوو الموارد الكبيرة في مناطق منخفضة السعر، يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز قيم الممتلكات. لكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى حسابات ثقافية صعبة. ويخشى كيلمان من أن مثل هذه الهجرات قد تضغط ببساطة على الأسعار للارتفاع في كل مكان، مما يجعل من الصعب على المزيد من الناس الوصول إلى سوق الإسكان، وربما السلم إلى الطبقة الوسطى التي كان يُعبر عنها بامتلاك منزل في السابق.

ويرى كيلمان، أن هذه الفجوة المتزايدة قد تخلق اضطراباً سياسياً، خاصةً وأنه لا توجد مدينة حتى الآن تعاملت معها بشكل جيد – والأسوأ أنه لا توجد مدينة لا تريد أن تعاني من هذه المشكلة، حيث تسعى المدن لجلب المزيد من الأشخاص، خاصةً أصحاب الوظائف الجيدة".

وأكد كيلمان على نظرته، قائلاً: "مارس 2020 كان كارثة". كانت أسواق الائتمان على وشك الإغلاق وتم تهديد الاقتصاد الأميركي، والذي تبنى قدر هائل من حزم التحفيز في النظام المالي ولكن نصف أميركا فقط كان بإمكانه الوصول إليه. وهو مكسب غير متوقع ضخم للأثرياء حتى مع حدوث تغيير جذري في قدرة أفراد الطبقة العاملة على الحصول على الائتمان.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يقوم بالبيع لهم لا يستخدمون رواتبهم لشراء المنازل، فقط يستخدمون محافظهم الاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعافي غير المتكافئ من أزمة الرهن العقاري قبل عقد من الزمن، واستجابة صانعي السياسات له، يعتبر من قبل العديد من المحللين أنه قد وسع عدم المساواة وأدى إلى ظهور الاتجاهات الشعبوية التي ساعدت على انتخاب دونالد ترمب في عام 2016.

قال كيلمان: "كان من المعتاد أن تقوم بعمل جيد من أجل شراء منزل. أعتقد أن هذا سيتغير. وهو تحول عميق".