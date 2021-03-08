100 امرأة يصنعن بصماتهن في عالم المال

خطت المرأة خطوات واسعة في العام الماضي في القطاع العام. انتخبت أميركا أول نائبة رئيس لها، كامالا هاريس، في نوفمبر. كما تشغل جانيت يلين الآن منصب أول وزيرة خزانة في البلاد، ويضم الكونغرس الأميركي رقم 117 رقماً قياسياً بلغ 143 امرأة، أو 27% من إجمالي أعضائه.

تحقق النساء أيضاً مكانة بارزة ونفوذاً أكبر في القطاع الخاص، ولا سيما في عالم المال، حيث أصبحت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي غروب، أول امرأة تقود بنكاً أميركياً رئيسياً. تم مؤخراً تعيين ثاسوندا براون دوكيت، المدير التنفيذي لشركة جي بي مورغان، رئيساً تنفيذياً لشركة TIAA، شركة الخدمات المالية التي تبلغ أصولها 1.3 تريليون دولار. وتترأس ستايسي كننغهام بورصة نيويورك، بينما تشغل أدينا فريدمان منصب الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة ناسداك (NDAQ)، التي تمتلك البورصة الأميركية الرئيسية الأخرى.

فريزر، وداكيت، وكوننغهام، وفريدمان، ويلين هم مجرد عدد قليل من النساء اللائي حققن نجاحاً كبيراً ورائدات في الطليعة اللائي تم تسميتهن في قائمة بارون السنوية الثانية لأكثر 100 امرأة تأثيراً في التمويل الأميركي، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

تضم قائمة هذا العام 28 اسماً جديداً، بما في ذلك دوكيت؛ وفينوكين، وكاثي وود، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في شركة أرك إنفستمنت؛ وإريكا جيمس، أول امرأة - وأول شخص ملون - ترأس مدرسة وارتون في جامعة بنسلفانيا.

أضافت قائمة "بارون" لايل برينارد، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبره بعض مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي بديلاً محتملاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما تنتهي ولايته العام المقبل. الجديد أيضاً هي السناتور إليزابيث وارين، التي تعمل في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المالية ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، وهي واحدة من أكثر المدافعين صراحة عن الحماية المالية للمستهلك.

التكافؤ بين الجنسين ليس مشكلة في صناعة الخدمات المالية، حيث تمثل النساء أكثر من 50% من القوة العاملة. ومع ذلك، فإن المرأة في المناصب القيادية هي مسألة أخرى. وفقاً لتقرير شارك في تأليفه شركة ديلويت للاستشارات، و 100 Women in Finance، وهي جمعية صناعية. شغلت النساء 21.9% من المناصب القيادية في شركات الخدمات المالية في عام 2019. ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى 31% بحلول عام 2030.

لقد أوضحت دراسات عديدة مزايا التنوع بين الجنسين في قيادة الشركات. وفقاً لبحث أجراه استشاري تطوير القيادة جاك زينغر وجوزيف فولكمان المنشور في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، تفوقت النساء على الرجال في 17 من أصل 19 قدرة تميز القادة الممتازين عن القادة العاديين أو الفقراء، بناءً على تحليل لآلاف المراجعات شملت جميع النواحي.

وحصلت النساء على درجات عالية بشكل خاص في مجالات مثل "أخذ المبادرة" و "المرونة" و "ممارسة التنمية الذاتية".

ترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، والتي تعد إضافة جديدة إلى القائمة، "أهم شيء هو أن تظل متأملاً ذاتياً، ومنفتحاً على التعليقات النقدية". "ركز دائماً على التأثير، حتى يشعر الناس بأنهم جزء من الحل، وليس ضحايا الحل. إذا ساعدت الناس على الشعور بالمحاذاة، فسوف يتبعون ذلك. لقد سمعت أصواتهم".

التقييم الذاتي هو أيضا جزء لا يتجزأ من نجاح دوكيت. تقول: "ستكون هناك دائماً فترات نجاح وإخفاقات في المهنة، ولكن طالما أنك قادر على التعلم من كل تجربة، فسوف تستمر في تعميق الثقة في قدراتك".