هذه الأسهم قد تشهد ارتفاعا في 2021

قال مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول مجد دوله، إنه من المتوقع استمرار تراجع أسهم التكنولوجيا في الأسواق العالمية ولكن ليس بالحدة التي حدثت الفترة الماضية.

وأوضح أن هناك أمرين يؤثران على الأسواق حاليا، الأول هو العوائد على السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل، الثاني هو تقييم أسواق الأسهم.

وأشار إلى أن العائد على السندات مازال عند مستويات متدنية وهذا لا يشكل خطر. وتابع: "لا نتوقع أن يزيد الفيدرالي الفائدة على المدى القصير".

ويرى أن الأسهم الدورية والأسهم ذات القيمة العالية سيكون لها دور قيادي الفترة المقبلة، على عكس ما حدث في 2020 التي كان أسهم التكنولوجيا قائدة خلالها.