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تعهد بمساعدتها في التخلص من ثروتها.. طليقة بيزوس تتزوج مدرس علوم

ماكينزي سكوت
ماكينزي سكوت
ثروات

تعهد بمساعدتها في التخلص من ثروتها.. طليقة بيزوس تتزوج مدرس علوم

53 مليار دولار حجم ثروتها

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دبي - العربية.نت

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تزوجت ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة لأغنى رجل في العالم مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، من مدرس علوم يدعى دان جيويت.

وكشف جيويت، في منشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة الخيرية The Giving Pledge عن الزواج، حيث قال إنه سيوقع على التزام "سكوت" بالتخلي عن معظم ثروتها.

سكوت، البالغة من العمر 50 عاماً، هي أغنى سيدة في العالم، وفي المرتبة 22 عالمياً بثروة تقدر بنحو 53 مليار دولار، وفقاً لـ "فوربس".

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تركها طلاقها في عام 2019 من جيف بيزوس بعد 25 عاماً من الزواج مع حصة تقدر بنحو 4% من شركة "أمازون"، وتعهدت بالتبرع بمعظم ثروتها لأعمال الخير.

في ديسمبر، قالت سكوت إنها تبرعت بأكثر من 4.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة السابقة لبنوك الغذاء وصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ وسط جائحة كوفيد-19. سبقها تبرعات بنحو 1.7 مليار دولار العام الماضي لأسباب تشمل المساواة العرقية والصحة العامة وتغير المناخ.

قال جيويت في المنشور: "أنضم إلى أكثر شخص لطيف قابلته والأكثر تفكيراً للمضي قدماً في هذا التعهد، ممتناً للامتياز الاستثنائي الذي ستتمتع به الشراكة في التخلي عن الأصول مع إمكانية القيام بالكثير من الخير عند مشاركتها"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "Times of India"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تم إطلاق حملة Giving Pledge في عام 2010 من قبل رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت مع بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وزوجته ميليندا لتشجيع الأثرياء في العالم على التبرع بمعظم ثرواتهم لأعمال خيرية.

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