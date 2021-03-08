.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخدمات الأرضية للعربية: عمليات التشغيل ارتفعت 56% مقارنة بـ2019

سوق السعودية

الخدمات الأرضية للعربية: عمليات التشغيل ارتفعت 56% مقارنة بـ2019

الإيرادات تراجعت للنصف في 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي إن الشركة تشهد بعض التعافي خلال الفترة حالية.

وأضاف في مقابلته مع العربية أن العمليات التشغيلية ارتفعت بنسبة 56% وهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية لتصاعد حركة الطيران.

وتابع: "مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فإن العمليات التشغيلية خلال الفترة الحالية ارتفعت بنسبة 56%، وشهدنا تعافي في الربع الثالث والربع الرابع في 2020، ونتوقع بأن يستمر التعافي في 2021".

الخدمات الأرضية تخسر 454 مليون ريال بعد تراجع الإيرادات للنصف شركات سوق السعودية الخدمات الأرضية تخسر 454 مليون ريال بعد تراجع الإيرادات للنصف

ووضعت الشركة خطة مالية مرنة مبنية على توقعات لمدة 12 شهرا للوضع المالي وحركة التشغيل، ووضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الحالية، وفقا للإدريسي.

وذكر أنه بفضل هذه الخطة المرنة استطاعت الشركة تقليص نفقات التشغيلية بمقدار 581 مليون ريال.

وأعلنت الشركة أمس عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة صافي خسائر بلغت 454.295 مليون ريال مقابل 423.353 مليون ريال أرباح في 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الإيرادات تراجعت 50.7% إلى 1.251 مليار ريال، مقابل 2.54 مليار ريال في 2019.

وأوضحت الشركة أن الخسائر جاءت بسبب الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس 2020 نتيجة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي تمت عودتها تدريجيا إلى وجهات معينة لتصل إلى 56% من إجمالي حجم العمليات السنوية قبل الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد