الخدمات الأرضية للعربية: عمليات التشغيل ارتفعت 56% مقارنة بـ2019

قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي إن الشركة تشهد بعض التعافي خلال الفترة حالية.

وأضاف في مقابلته مع العربية أن العمليات التشغيلية ارتفعت بنسبة 56% وهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية لتصاعد حركة الطيران.

وتابع: "مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، فإن العمليات التشغيلية خلال الفترة الحالية ارتفعت بنسبة 56%، وشهدنا تعافي في الربع الثالث والربع الرابع في 2020، ونتوقع بأن يستمر التعافي في 2021".

ووضعت الشركة خطة مالية مرنة مبنية على توقعات لمدة 12 شهرا للوضع المالي وحركة التشغيل، ووضعت 3 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الحالية، وفقا للإدريسي.

وذكر أنه بفضل هذه الخطة المرنة استطاعت الشركة تقليص نفقات التشغيلية بمقدار 581 مليون ريال.

وأعلنت الشركة أمس عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة صافي خسائر بلغت 454.295 مليون ريال مقابل 423.353 مليون ريال أرباح في 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الإيرادات تراجعت 50.7% إلى 1.251 مليار ريال، مقابل 2.54 مليار ريال في 2019.

وأوضحت الشركة أن الخسائر جاءت بسبب الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس 2020 نتيجة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي تمت عودتها تدريجيا إلى وجهات معينة لتصل إلى 56% من إجمالي حجم العمليات السنوية قبل الجائحة.