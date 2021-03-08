إلى أين وصل استحواذ بنك مصر على "سي آي كابيتال"؟

في تطور جديد لقصة استحواذ بنك مصر على شركة "سي آي كابيتال"، كشفت مذكرة حديثة، أن مجلس إدارة الشركة قال في إفصاح للبورصة المصرية، إن العرض أقل بكثير من التقدير الذي توصل إليه المستشار المالي المستقل "مكتب بيكرتيللي وحيد عبد الغفار وشركاه" للقيمة العادلة لسعر سهم الشركة.

وكان بنك مصر قد عرض الشهر الماضي شراء ما يكفي لزيادة حصته في الشركة إلى 90% بقيمة 4.70 جنيه للسهم الواحد، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4.7 مليار جنيه.

وأغلق سهم "سي أي كابيتال" تعاملات أمس الأحد، عند 4.58 جنيه، ويجري تداوله ضمن هذا النطاق منذ إعلان بنك مصر اعتزامه رفع حصته في الشركة إلى نحو 90%.

وحدد المحللون السعر المستهدف لسهم الشركة عند مستوى 5 جنيهات، بما في ذلك فاروس والتي قدرته عند 5 جنيهات أيضا، وبرايم عند مستوى 5.20 جنيه)، فيما قدرته شركة "إتش سي" بنحو 5.47 جنيهاً للسهم الواحد.

وحول ما يرده بنك مصر من الصفقة، كشفت نشرة "إنتربرايز"، أن البنك يمتلك حاليا حصة تبلغ 24.7% في "سي آي كابيتال" ويرغب في شراء 653 مليون سهم لرفع حصته إلى 90%. وأصبح بنك مصر المساهم الرئيسي في "سي آي كابيتال" في أغسطس الماضي عقب استحواذه على حصة إضافية بلغت 11%.

وبالنسبة لشركة "سي آي كابيتال"، فإنه تطلب أن يرفع البنك سعر العرض المقدم بنسبة 19% إلى 5.60 جنيه للسهم إذا كان يرغب في الاستحواذ على حصة تصل لـ 90%.

وبحسب تقدير " بيكرتيللي" للقيمة العادلة لسعر السهم، تبلغ قيمة السهم 5.60 جنيه في حالة شراء أكثر من 51% من أسهم الشركة، فيما تبلغ قيمة السهم 5.73 جنيه في حال كانت النسبة أقل من 51%.

لكن في الوقت نفسه، لم يبد بنك مصر أي إشارة أنه مستعد لزيادة قيمة العرض المقدم، وفقا لما قالته الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضي بعد إيقاف التداول على سهم "سي آي كابيتال" وسط تكهنات بتعديل بنك مصر سعر الشراء.