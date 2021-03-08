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"بورشه" ترفع حصتها في صانع سيارات كهربائية خارقة

بورشيه
بورشه
سيارات كهربائية

"بورشه" ترفع حصتها في صانع سيارات كهربائية خارقة

قوة السيارة تصل إلى 2000 حصان

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دبي - العربية.نت

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وافقت شركة بورشه Porsche AG على رفع حصتها في شركة ريماك أوتوموبيلي Rimac Automobili، وهي خطوة قد تمهد الطريق لشركة فولكس فاغن إيه جي الأم لبيع علامتها التجارية بوغاتي فائقة الفخامة إلى صانع السيارات الكهربائية الكرواتية الخارقة.

قالت الشركة الألمانية المصنعة في بيان يوم الاثنين إن بورشه ستستثمر 70 مليون يورو (84 مليون دولار) لزيادة حصتها في ريماك إلى 24% من 15% في زيادة رأس المال، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه قال المدير المالي لشركة بورشه، لوتز ميشكي: "لقد أثبتت استثماراتنا في شركة ريماك أنها صحيحة تماماً". لقد تطورت الشركة بشكل جيد من الناحية التكنولوجية. نقوم بتوسيع تعاوننا خطوة بخطوة.

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بوغاتي، التي تصنع نماذج عالية السعر بما في ذلك سيارة ديفو بسعر 5.8 مليون دولار، باعت حوالي 80 سيارة فقط العام الماضي. أصبحت سياراتها التي تبلغ قوتها 1500 حصان غير متوافقة بشكل متزايد مع محرك كهربة فولكس فاغن الذي يكلف المجموعة مليارات الدولارات.

فيما تقوم شركة ريماك، المعروفة بالسيارات الخارقة الكهربائية التي تتباهى بقوة تصل إلى 2000 حصان، بتوسيع نطاق العمليات الهندسية تدريجياً وتوريد قطع غيار عالية التقنية للسيارات الكهربائية لشركات صناعة السيارات. تأسست الشركة التي يقع مقرها الرئيسي بالقرب من زغرب في عام 2009 ويعمل بها الآن ما يقرب من 1000 شخص.

وقال ماتي ريماك مؤسس الشركة في البيان: "نظراً لأن لدينا العديد من صانعي السيارات في جميع أنحاء العالم كعملاء، فمن المهم بالنسبة لشركة Rimac وكذلك لبورشه أن نظل شركة مستقلة تماماً. "الشراكة مع بورشه تساعد الشركة على التطور والنمو، وهو ما يعد ميزة لجميع عملائنا.

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