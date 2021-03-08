شركة تاكسي طائر كهربائي.. لن تصدق كم بلغت قيمتها!

جوبي أفياشن Joby Aviation هي أحدث شركة تاكسي طائر كهربائية يتم طرحها للاكتتاب العام، وتقوم الشركة التي تتخذ من سانتا كروز مقراً لها بذلك في صفقة اندماج عكسي عبر شركة شيكات بيضاء SPAC تقدر قيمتها بـ 6.6 مليار دولار.

وكشفت جوبي أيضاً عن أول فيديو على الإطلاق لطائرة الأجرة الكهربائية، والتي تقول الشركة إنها ستستخدمها لإطلاق خدمة تجارية لنقل الركاب بحلول عام 2024.

ووفقاً للشركة، ستعمل طائرتها بستة محركات كهربائية، يمكن أن تصل إلى سرعات قصوى تبلغ حوالي 200 ميل في الساعة (عادة ما تبلغ أقصى سرعة لطائرات الهليكوبتر المدنية حوالي 160 ميلاً في الساعة)، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يبلغ مدى الطائرة الكهربائية بالكامل أيضاً 150 ميلاً وتتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص، بما في ذلك طيار واحد وأربعة ركاب.

ويُظهر فيديو Joby أيضاً مدى الهدوء الذي يجب أن تكون عليه الطائرة، مقارنةً بطائرة هليكوبتر تقليدية، وذلك بفضل المحركات الكهربائية. حيث تصدر ضوضاء أقل من 70 ديسيبل على ارتفاع 500 قدم (مقارنة بنحو 87 ديسيبل لمعظم طائرات الهليكوبتر).

وتأسست شركة جوبي أفياشن في عام 2009 من قبل رجل الأعمال المليونير جويبين بيفيرت، الذي أطلق الشركة في مزرعة منعزلة بمساحة 160 فداناً خارج سانتا كروز، كاليفورنيا. في ذلك الوقت، ورد أن بيفيرت كان يجني أكثر من 25 مليون دولار سنوياً من العائدات من اختراعه غوريلا بود GorillaPod، حامل الكاميرا المرن للهواتف الذكية. وخصص بعض أرباحه لتجميع مجموعة من المهندسين لتطوير المحركات الكهربائية التي ستعمل في نهاية المطاف على تشغيل طائرات جوبي أفياشن.

وجمعت الشركة ما يقرب من 800 مليون دولار من التمويل، بما في ذلك جولة بقيمة 600 مليون دولار تقريباً بقيادة تويوتا في عام 2020. وتتعاون شركة السيارات اليابانية العملاقة مع جوبي لتصنيع الطائرة الكهربائية الأخيرة قبل خدمة الركاب المخطط لها.

وتلقت الشركة أيضاً استثماراً بقيمة 75 مليون دولار من أوبر في ديسمبر، عندما استحوذت جوبي على خدمة سيارات الأجرة الجوية الوليدة الخاصة بأوبر، أوبر إليفيت.

وفي نهاية فبراير، أعلن Joby عن خطط للاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أو SPAC، بدعم من مستثمرين بقيادة المؤسس المشارك لـ "لينكيد إن"، رايد هوفمان، ومؤسس زينغا، مارك بينكوس، والتي ستضخ نحو 1.6 مليار دولار من رأس المال في جوبي.

ويعد طرح Joby للجمهور أحدث علامة على أن مستثمري وول ستريت متفائلون بأن سيارات الأجرة الجوية الكهربائية ستحل في النهاية محل المروحيات للسفر الجوي لمسافات قصيرة.