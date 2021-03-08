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شركات الطيران الأوروبية ترى طلباً قوياً على خطوطها الهامشية

كورونا والسفر - تعبيرية
كورونا والسفر
طيران

شركات الطيران الأوروبية ترى طلباً قوياً على خطوطها الهامشية

يونايتد إيرلاينز تبدأ رحلات جديدة إلى إفريقيا وجنوب آسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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شهدت شركات الطيران زيادة في الطلب على وجهات غير مهمة نسبياً في السابق، مما سمح لها بالتخفيف من بعض الأضرار التي سببتها جائحة كورونا.

لاحظت شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية ويونايتد إيرلاينز، نمواً في أهمية المسارات الهامشية منذ أن فرضت الحكومات قيوداً شديدة على السفر الدولي للحد من انتشار الفيروس، وفقاً لتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، اطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة IAG المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، لويس جاليغو، إن الطلب على الرحلات الجوية إلى غرب إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، ارتفع بصورة أكبر من الرحلات إلى أميركا الشمالية، والتي انخفضت إلى ما بين 15% و 20% من إيرادات الركاب خلال الأشهر الستة الماضية.

من جانبها، أبلغت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن طلب قوي على السفر إلى المناطق التي كانت تحت السيطرة الفرنسية سابقاً، بينما تمتلك شركة الخطوط الجوية الأميركية يونايتد إيرلاينز في الوقت نفسه طرقاً جديدة طويلة المدى إلى إفريقيا وجنوب آسيا، تخدم السكان المهاجرين في مدينتيها المحورية، شيكاغو ونيوارك.

وفي الوقت الذي ركزت شركة فيرجن أتلانتيك، عادةً على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى أميركا. قال ريكي كريستنسن، الذي يدير تخطيط الشبكة في شركة الطيران، إن الطلب على الرحلات الجوية إلى الهند وباكستان ونيجيريا من المملكة المتحدة أثبت أنه مرن بشكل خاص.

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