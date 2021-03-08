على خطى "تسلا" تطبيق صيني للصور يشتري عملات مشفرة بهذا الحجم!

اشترت شركة ميتو Meitu، مالكة التطبيق الصيني لتحرير الصور، بيتكوين وإيثريوم، لتصبح أحدث شركة تشتري العملات المشفرة.

وإلى ذلك قالت الشركة المدرجة في هونغ كونغ يوم الأحد إنها اشترت ما قيمته 22.1 مليون دولار من إيثريوم، و17.9 مليون دولار من بيتكوين في 5 مارس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تتبع Meitu شركة السيارات الكهربائية تسلا، وسكوير في شراء بيتكوين. لكن يبدو أن صانع التطبيقات الصيني هو أول شركة كبرى تشتري إيثريوم، وهي عملة مشفرة تعمل على بلوكتشين الإيثيريوم.

وقالت ميتو، في بيان إن "تقنية blockchain لديها القدرة على تعطيل كل من الصناعات المالية والتكنولوجية الحالية، على غرار الطريقة التي تسبب بها الإنترنت عبر الهاتف المحمول في تعطيل إنترنت الكمبيوتر الشخصي والعديد من الصناعات الأخرى غير المتصلة بالإنترنت".

ارتفعت أسهم Meitu بنسبة 3.3% في الساعة 1:44 مساءً. توقيت هونغ كونغ بعد ظهور أكثر من 14% في وقت سابق من اليوم.

وأشار Meitu إلى أن أسعار العملات المشفرة "لا تزال شديدة التقلب".

قالت الشركة إنها "تقيِّم جدوى دمج تكنولوجيا البلوكتشين في مختلف أعمالها في الخارج" بما في ذلك احتمال إطلاق تطبيقات قائمة على الإيثيريوم.