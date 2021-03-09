زوجة الملياردير بيل غيتس توجه طلبا للكونغرس!

دعت ميليندا غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق الحصول على إجازة طبية عائلية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى تأثير الأزمة الصحية العالمية والانكماش الاقتصادي على النساء.

وقالت غيتس إن جائحة كوفيد-19 أزالت الستار عن أزمة تقديم الرعاية في أميركا. "في إعادة البناء، وفي هذا التعافي، أحد الأشياء التي سيحتاج الكونغرس حقاً للنظر فيها هو الإجازة الطبية العائلية المدفوعة"، وفقاً لما ذكرته لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تتزامن تعليقات غيتس مع اليوم العالمي للمرأة، وهو جهد عالمي للاعتراف بإنجازات المرأة والأدوار العديدة التي تلعبها في المجتمع.

وتعد الإجازة الطبية العائلية المدفوعة برنامج تأمين يسمح للموظفين بأخذ إجازة من العمل دون أن يفوتوا أي راتب، بهدف رعاية الأطفال حديثي الولادة أو أفراد الأسرة المصابين بأمراض خطيرة.

ويجادل منتقدو الفكرة بأن البرنامج سيكون عبئاً على الشركات الصغيرة. فيما يقترح المدافعون، أنه يمكن تمويلها من خلال اقتطاعات الراتب.

وقالت غيتس، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، إنه في حين أن الإجازة مدفوعة الأجر ستكون مفيدة للقوى العاملة بشكل عام، فإن التأثير سيكون مفيداً بشكل خاص للنساء، حيث تعود 1 من كل 4 أمهات في الولايات المتحدة إلى العمل بعد أقل من أسبوعين من الولادة.

ومنذ فبراير 2020، انسحبت أكثر من مليوني امرأة من القوى العاملة بالكامل، مما أدى إلى انخفاض معدل مشاركتهن في العمل إلى نسب لم يشهدها الاقتصاد الأميركي منذ عام 1988، وفقاً للمركز القانوني الوطني للمرأة.

ومن المرجح أن تكون النساء مقدمات رعاية للأطفال والأقارب الآخرين، وستساعدهم الإجازة العائلية المدفوعة على الاحتفاظ بوظائفهم.

قالت غيتس إن البرنامج سيوفر أيضاً فوائد للرجال، مما يساعد على كسر معايير مقدمي الرعاية في البلاد، حيث تقل احتمالية أخذ الرجال إجازة عائلية.