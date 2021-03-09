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"SRC" للعربية: 2.11% و2.54% العائد على شريحتي الصكوك بقيمة 4 مليارات ريال

اقتصاد السعودية

"SRC" للعربية: 2.11% و2.54% العائد على شريحتي الصكوك بقيمة 4 مليارات ريال

تتوقع زيادة حصتها من 5% إلى 20% في 2025

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دبي - العربية.نت

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قال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا.

وأضاف في حديثه للعربية، أن 33% من الإصدار كان لمديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، والباقي كان من البنوك والمصارف السعودية. وأكد أن هذا الإصدار هو الأول الذي يشارك فيه جميع البنوك الإسلامية بالمملكة.

وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء عن إتمام عملية إصدار صكوك بالريال على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال.

السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بـ4 مليارات ريال شركات عقارات السعودية السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بـ4 مليارات ريال

وقالت الشركة في بيان، إنها طرحت الصكوك بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، كطرح خاص لمستثمرين مؤسساتيين في السعودية.

وشهد الطرح حجم طلبات تجاوز 8 مليارات ريال لـ2.15 ضعف.

التسعير

وقال عبد الجبار للعربية إن هذه الصكوك مضمونة من المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية، وهو الأمر الذي ساعد الشركة في أن يكون التسعير مناسبا لاحتياجات الشركة.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعامل هذه الإصدارات معاملة الإصدارات الحكومية.

وكشف أن العائد على إصدارات السبع سنوات بلغ 2.11% أعلى 20 نقطة أساس من الإصدارات الحكومية، فيما بلغ العائد على الصكوك لأجل 10 سنوات 2.54%.

وأوضح أن هذا الإصدار يعزز السيولة في سوق التمويل العقاري وينعكس أيجابا على السوق.

وأشار إلى أن حجم القروض التي منحتها الشركة بلغت 7 مليارات ريال في نهاية 2020، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم مرتين العام الجاري.

وقال إن هذه القروض تمثل 5% من إجمالي السوق البالغ حجمه 136 مليار العام الماضي.

وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 20% بحلول 2025، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من عمليات الشركة تتم مع شركات التمويل العقاري.

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