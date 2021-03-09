الصين تؤسس شركة تأمين لسد فجوة بـ 1.5 تريليون دولار

تخطط الصين لإنشاء شركة معاشات تقاعدية جديدة مملوكة للدولة لسد فجوة تمويل ضخمة حيث يكافح أكبر عدد من السكان في العالم لتمويل التقاعد على الرغم من عقود من النمو الاقتصادي.

وتدرس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية إنشاء شركة معاشات وطنية مع البنوك المملوكة للدولة وشركات التأمين كمساهمين، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات. وقالوا إن تفاصيل مثل هيكل الملكية وحجم الاستثمار لا تزال قيد الإعداد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تسعى السلطات الصينية إلى توسيع صناعة المعاشات التقاعدية لتكملة التغطية التي تقودها الدولة وتكوين المزيد من التمويل طويل الأجل مع الاستفادة في الوقت نفسه من أسواق رأس المال.

ووفقاً لتقرير صدر في نوفمبر عن جمعية التأمين الصينية، فقد يصل عدد المسنين في الصين إلى 300 مليون بحلول نهاية عام 2025، وقد تصل الفجوة في مدخرات التقاعد إلى 10 تريليونات يوان (1.5 تريليون دولار) في غضون عقد.

وقال رئيس مجلس إدارة CBIRC، قوه شو تشينغ، في مؤتمر صحفي في بكين الأسبوع الماضي، "إن شيخوخة السكان تمثل بالفعل تحدياً كبيراً للغاية، ونحن ندرس بنشاط سبل مواجهتها، دون الخوض في التفاصيل.

فيما قالت مصادر، إن شركة المعاشات الحكومية المقترحة هي جزء من خطط لما يسمى "الركيزة الثالثة لنظام المعاشات التقاعدية في الصين، والتي تسعى إلى توفير خيارات تجارية للأفراد للاستعداد للتقاعد".

في حين أن الصين أقامت نظاماً تقوده الدولة لتوفير مزايا التقاعد الأساسية لما يقرب من مليار شخص وتغطي المعاشات السنوية للشركات 58 مليوناً، فإن الركيزة الثالثة لا تزال في مهدها، حسبما قال نائب وزير الموارد البشرية، يو جون، للصحفيين الشهر الماضي.