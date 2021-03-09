مصر تقطع الطريق على تجارة لقاح كورونا بهذا القرار

نفى مجلس الوزراء المصري، السماح لشركات القطاع الخاص بتوزيع لقاحات "كوفيد-19" على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على اللقاح بعيداً عن الجهات الرسمية.

وقال المجلس في بيان، إن وزارة الصحة المصرية هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير اللقاح للمواطنين وتطعيمهم، مشددا على التسجيل عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة فقط.

ولكن لا يعني ذلك عدم السماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات، فقد أوضحت شركة "سبيد ميديكال" في إفصاح للبورصة المصرية، أمس، أن حصول شركتها الشقيقة برايم سبيد للخدمات الطبية على حق تسجيل أو توريد لقاح سبوتنيك V الروسي في مصر لا يعني بأي حال من الأحوال توفيره داخليا للمواطنين مباشرة، ولكن يقتصر دورها على توفيره تحت تصرف الجهات الحكومية المصرح لها بذلك.

وأصبحت شركة "برايم سبيد" الشهر الماضي أول شركة تعلن أنها سوف تستورد اللقاحات مباشرة، بعدما أبرمت اتفاقا لاستيراد 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي.

ولكن بعض أعضاء مجلس النواب اقترحوا السماح للشركات بتوفير اللقاحات، وبينهم أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

ونقل موقع اليوم السابع عن أبو العلا اقتراحه المقدم لوزيرة الصحة بالسماح لهيئة الدواء المصرية الموافقة للمنشآت الطبية بتوفير التطعيمات تحت إشراف الوزارة حال الالتزام بالشروط والمواصفات.

وأوضحت "سبيد ميديكال"، أن قيام شركتنا الشقيقة "برايم سبيد"، والتي تمتلك سبيد ميديكال 30% من أسهمها والجاري الاستحواذ عليها بالكامل حاليا، بتسجيل اللقاح الروسي أو حق توريده في مصر لا يعني بأي حال من الأحوال توفيره داخليًأ للمواطنين مباشرة، ولكن يتم توفيره تحت تصرف الجهات الحكومية في مصر المصرح لها بذلك ويتم توفيره تحت تصرف الجهات الحكومية، وبناء عليه فإن علاقة برايم سبيد باللقاح تتمثل في التوريد الحكومي لهيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي فقط.

في الوقت نفسه، كشفت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أن 400 ألف شخص سجلوا على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح "كوفيد-19". وأوضحت أن الأولوية حاليا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المصريين أو الأجانب واللاجئين المقيمين في البلاد.

وكان تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قد بدأ يوم الخميس الماضي، بلقاحي سينوفارم وأسترازينيكا. ومن المقرر أن يحصل المواطنون الذين تلقوا لقاح سينوفارم على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى، فيما سيحصل من تلقوا لقاح أسترازينيكا على الجرعة الثانية بعد مرور ثلاثة أشهر.