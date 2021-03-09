إقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي.. اختيارات صهر أردوغان تغادر

استبدل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية، مما أدى إلى تعميق الهزة في المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي بدأت باستقالة رئيس البورصة.

تم تعيين أردا إيرموت في منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة التركي، لتحل محل ظافر سونميز، وفقاً لمرسوم نُشر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، فيما شغلت إيرموت في الماضي منصب رئيس مكتب الاستثمار في رئاسة تركيا وعضو مجلس إدارة في صندوق الثروة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار هاكان أتيلا يوم الاثنين بترك منصبه على رأس بورصة اسطنبول المملوكة لصندوق الثروة التركي. تم تعيين كلا المديرين التنفيذيين في عهد بيرات البيرق، صهر أردوغان الذي أدار الاقتصاد التركي وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين حتى استقالته المفاجئة في نوفمبر.

في حين أن رحيل البيرق أدى إلى تعديل وزاري محدود في صانعي السياسة الأتراك، فإن المغادرين الأخيرين يمثلان سلسلة جديدة من التغييرات البارزة في المؤسسات المالية الرئيسية.

أنشأت تركيا صندوقها السيادي في عام 2016 وكلفته بلعب دور رائد في القيام باستثمارات كبيرة جداً بالنسبة للقطاع الخاص.