.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"تسلا" تتفوق في عقر دار التنين!

إكس بينغ
إكس بينغ
تسلا

"تسلا" تتفوق في عقر دار التنين!

بي واي دي في المرتبة الثانية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت شركة إكس بينغ Xpeng الصينية لصناعة السيارات الكهربائية أنها ستقدم سيارات أقل بكثير من منافستها نيو Nio الناشئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وإلى ذلك، أعلنت شركة Xpeng المدرجة في نيويورك، أنها ستسلم على الأرجح حوالي 12500 مركبة في الربع الأول. وهذا يعني تسليم 4250 سيارة لشهر مارس، بناءً على رقم يناير 6015 سيارة، والذي انخفض إلى 2223 في فبراير، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في الأسبوع الماضي، توقعت شركة Nio تسليم ما بين 20000 إلى 25000 مركبة في الربع الأول، مما يعني تسليم ما لا يقل عن 7197 سيارة في مارس.

بريق المعدن الأصفر يعود.. والذهب يتعافى من قاع 9 أشهر أسواق المال سعر الذهب بريق المعدن الأصفر يعود.. والذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

بدورها أعطت Li Auto، شركة سيارات كهربائية صينية أخرى مدرجة في الولايات المتحدة، أدنى توقعات للشركات الناشئة الثلاث، عند 10500 إلى 11500 عملية تسليم للربع الأول.

على الرغم من الاهتمام بالشركات الناشئة مثل Nio وXpeng، فإن شركات صناعة السيارات الأقدم تسلا، وبي واي دي BYD تبيع بالفعل سيارات كهربائية في الصين على نطاق أوسع بكثير.

في يناير وحده، باعت تسلا أكثر من 14500 من طراز 3، فيما باعت BYD أكثر من 7200 من طراز هان الخاص بها، وفقاً للأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية التي تم إصدارها يوم الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد