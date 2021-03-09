"تسلا" تتفوق في عقر دار التنين!

توقعت شركة إكس بينغ Xpeng الصينية لصناعة السيارات الكهربائية أنها ستقدم سيارات أقل بكثير من منافستها نيو Nio الناشئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وإلى ذلك، أعلنت شركة Xpeng المدرجة في نيويورك، أنها ستسلم على الأرجح حوالي 12500 مركبة في الربع الأول. وهذا يعني تسليم 4250 سيارة لشهر مارس، بناءً على رقم يناير 6015 سيارة، والذي انخفض إلى 2223 في فبراير، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في الأسبوع الماضي، توقعت شركة Nio تسليم ما بين 20000 إلى 25000 مركبة في الربع الأول، مما يعني تسليم ما لا يقل عن 7197 سيارة في مارس.

بدورها أعطت Li Auto، شركة سيارات كهربائية صينية أخرى مدرجة في الولايات المتحدة، أدنى توقعات للشركات الناشئة الثلاث، عند 10500 إلى 11500 عملية تسليم للربع الأول.

على الرغم من الاهتمام بالشركات الناشئة مثل Nio وXpeng، فإن شركات صناعة السيارات الأقدم تسلا، وبي واي دي BYD تبيع بالفعل سيارات كهربائية في الصين على نطاق أوسع بكثير.

في يناير وحده، باعت تسلا أكثر من 14500 من طراز 3، فيما باعت BYD أكثر من 7200 من طراز هان الخاص بها، وفقاً للأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية التي تم إصدارها يوم الثلاثاء.