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نادك للعربية: نتوقع إتمام الاستحواذ على "دافا" بالربع الثالث

سوق السعودية

نادك للعربية: نتوقع إتمام الاستحواذ على "دافا" بالربع الثالث

تمويل الصفقة عبر النقد والأسهم والقروض

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، ستين هادسبيرغ، إن استحواذ "نادك" على "دافا" سيعزز فرص نمو الشركة في المستقبل.

وتوقع في حديثه مع العربية، إتمام الصفقة في الربع الثاني أو الربع الثالث بحد أقصى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل بالفحص النافي للجهالة لدافا.

وأوضح أن دافا تمتلك أحدث التقنيات ولديها توافق استراتيجي مع نادك، وموقعها في محافظة الخرج جيد استراتيجيا لنادك.

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وعن آلية التمويل، قال إنه سيكون عبر مزيج من النقد والأسهم والديون و"لكن ما زلنا نعمل على ذلك".

مطحنة دقيق

فيما يتعلق بالاستحواذ على مطحنة الدقيق في السعودية، قال هادسبيرغ، إن عملية الاستحواذ تسير وفقا لخطط الشركة ومازلنا نناقش في التحالف تقسيم الحصص بين الأعضاء. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سنعلن النتيجة على تداول.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

مزيد من الاستحواذات

وأشار هادسبيرغ إلى أن الاستحواذ على دفا هو الثاني للشركة بعد الاستحواذ على بيور هارفست.

وقال: "ربما يكون هناك المزيد في الفترة المقبلة، نرى فرصا كبيرة في مجال الخضار والفواكه".

وأوضح أنه لا يتوقع نموا قويا لعمل نادك التقليدي بسبب الفائض، لكنه أكد أن النمو سيأتي من "قطاع عملنا الجديد الذي ندخل فيه".

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