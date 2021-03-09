اكسور تعتزم شراء 24% من أسهم  كريستيان لوبوتان بأكثر من نصف مليار يورو

دخلت شركة اكسور Exor المملوكة لعائلة أنييلي بنسبة 53%، في صفقة للاستحواذ على حصة من "كريستيان لوبوتان"، من خلال شركة قابضة منفصلة.

ووافقت شركة Exor على شراء 24% من "كريستيان لوبوتان" مقابل 541 مليون يورو، في ظل فرص نمو في الصين وعبر التجارة الإلكترونية لـ"كريستيان لوبوتان".

ومن المقرر إغلاق الصفقة مع الشركة التي اشتهرت بأحذيتها ذات الكعب الأحمر في الربع الثاني 2021.

ويأتي الارتباط مع "لوبوتان" في أعقاب استثمار Exor نحو 80 مليون يورو في العلامة التجارية الصينية الفاخرة Shang Xia. وتأسست لوبوتان في 1991 ولديها 150 متجرا في 30 دولة.