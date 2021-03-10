روسيا والصين تعمقان العلاقات على سطح القمر!

تخطط روسيا والصين لتعزيز علاقتهما الجيوسياسية، هذه المرة في الفضاء ببناء محطة قمرية جديدة.

وقعت وكالتا الفضاء في البلدين، روسكوزموس الروسية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، يوم الثلاثاء "مذكرة تفاهم" نيابة عن حكومتيهما، مما يشير إلى التزامهما بإنشاء محطة فضاء جديدة على سطح القمر.

وقالوا، إن محطة أبحاث القمر الدولية ستكون "قاعدة تجارب علمية شاملة لها القدرة على التشغيل الذاتي طويل المدى، مبنية على سطح القمر، أو على مدار القمر، وفقاً لبيان نقلته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافوا أنه سيجري أنشطة بحث علمي "متعددة التخصصات ومتعددة الأهداف" مثل استكشاف القمر و"الاستفادة منه" والمراقبة القائمة على القمر والتجارب العلمية.

سيعمل كلا البلدين معاً على تخطيط وتصميم وتطوير وتشغيل المحطة. لم يتم تحديد موعد لبدء المشروع أو اكتماله.

وفي الوقت نفسه، لم تنحسر المنافسة في مجال الفضاء منذ ما يسمى بـ "سباق الفضاء" في منتصف القرن العشرين، والذي شهد تنافساً بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في مهمات لإطلاق تكنولوجيا الفضاء والمعرفة وتطويرهما.

ويشهد سباق الفضاء قادمين جددا، عبر منظور تجاري مثل سبيس إكس التابعة لـ "إيلون مساك"، والتي نفذت 23 رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا وغيرها من المنظمات.