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رئيس المتقدمة للعربية: سنحصل على اللقيم بنفس أسعار باقي شركات المملكة

سوق السعودية

رئيس المتقدمة للعربية: سنحصل على اللقيم بنفس أسعار باقي شركات المملكة

حصلت على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لها

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، إن الشركة ستحصل على اللقيم بنفس الأسعار التي تحصل عليها جميع الشركات في المملكة.

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصول الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، موافقة على طلب وزارة الطاقة لخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات (المشروع) في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام تقنية التكسير لإنتاج (1,15) مليون طن سنوياً من الإيثيلين و(850) ألف طن سنوياً من البروبيلين و(400) ألف طن سنوياً من البنزين الحلقي والعطريات والوقود، ومشتقاتها.

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وأضاف الملحم في لقائه مع العربية أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات لإنشاء المشروع والذي يخدم الصناعة في المملكة.

وأوضح أن الشركة ترى تحسنا في أسعار البتروكيماويات بسبب ارتفاع الطلب من بداية العام الجاري ما ادى إلى صعود الأسعار بنسبة 20 إلى 25%.

وأشار إلى أن هناك طاقات جديدة سوف تدخل الأسواق بعد أن توقف أو تأخر جزء منها بسبب الجائحة، ولكن في الوقت ذاته، الطلب على البولي بروبيلين زاد بـ 4 إلى 5%.

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