.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دي إكس بي إنترتينمنتس تقترب من توديع سوق دبي المالي

سوق دبي

دي إكس بي إنترتينمنتس تقترب من توديع سوق دبي المالي

وصلت خسائرها المتراكمة إلى 7.8 مليار درهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أكثر من 6 أعوام على إدراجها في سوق دبي المالي، تكبدت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس DXB Entertainments خسائر سنوية متتالية لم تنجح الإدارات المتعاقبة بتحقيق أي أرباح تذكر أو على الأقل وقف نزيف الخسائر وذلك لارتفاع التكاليف التشغيلية وارتفاع أسعار تذاكر الدخول إلى الحدائق الترفيهية.

وبنهاية العام الماضي، وصلت الخسائر المتراكمة للشركة 7.8 مليار درهم، ما تمثل 98% من رأسمالها. وشكلت الخسائر التشغيلية 10% من هذه الخسائر وبقيمة 800 مليون درهم.

في حين تجاوزت خسائر الاستهلاك 20% من الخسائر المتراكمة بنهاية 2020 لتسجل 1.7 مليار درهم. ووصلت مخصصات انخفاض القيمة إلى 3.3 مليار درهم بنهاية العام.

ارتفاع التضخم بالمدن المصرية إلى 4.5% في فبراير اقتصاد اقتصاد مصر ارتفاع التضخم بالمدن المصرية إلى 4.5% في فبراير

وفي وقت كانت تحاول الشركة تصحيح أوضاعها عن طريق رفع الزيارات الدولية ومدة الإقامة، جاءت جائحة كورونا العام الماضي لتضع المسمار الأخير في نعش الشركة.

ويشكل عرض مراس لمساهمي الشركة علاوة 190% على صافي أصول الشركة بنهاية العام الماضي.

وانعقدت يوم أمس الجمعية العمومية لشركة DXB Entertainments، حيث تمت الموافقة على جميع القرارات المطلوبة لتنفيذ العرض النقدي المشروط الذي تم استلامه من شركة مراس للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

الجدير بالذكر أن شركة مراس تمتلك حصة تلامس 60% من الشركة. وعرضت تعويض المساهمين المتبقين في دي إكس بي بـ 8 فلوس مقابل كل سهم.

وليتم ذلك من خلال تحويل الدين المصرفي لـDXB Entertainments البالغ قيمته نحو 4.27 مليار درهم، إلى 53.391 مليار سهم عادي جديد أسهم عادية لصالح شركة مراس.

وبقيمة اسمية قدرها درهم لكل سهم، أي بسعر تحويل قدره 8 فلوس للسهم الواحد، وليشكل ذلك العرض علاوة بـ 190% على أصول الشركة.

وفي هذا السياق، سيُقدم طلب إدراج الأسهم العادية الجديدة لـDXB Entertainments في سوق دبي المالي، إضافة إلى تحديث سجل مساهمين الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد