دي إكس بي إنترتينمنتس تقترب من توديع سوق دبي المالي

بعد أكثر من 6 أعوام على إدراجها في سوق دبي المالي، تكبدت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس DXB Entertainments خسائر سنوية متتالية لم تنجح الإدارات المتعاقبة بتحقيق أي أرباح تذكر أو على الأقل وقف نزيف الخسائر وذلك لارتفاع التكاليف التشغيلية وارتفاع أسعار تذاكر الدخول إلى الحدائق الترفيهية.

وبنهاية العام الماضي، وصلت الخسائر المتراكمة للشركة 7.8 مليار درهم، ما تمثل 98% من رأسمالها. وشكلت الخسائر التشغيلية 10% من هذه الخسائر وبقيمة 800 مليون درهم.

في حين تجاوزت خسائر الاستهلاك 20% من الخسائر المتراكمة بنهاية 2020 لتسجل 1.7 مليار درهم. ووصلت مخصصات انخفاض القيمة إلى 3.3 مليار درهم بنهاية العام.

وفي وقت كانت تحاول الشركة تصحيح أوضاعها عن طريق رفع الزيارات الدولية ومدة الإقامة، جاءت جائحة كورونا العام الماضي لتضع المسمار الأخير في نعش الشركة.

ويشكل عرض مراس لمساهمي الشركة علاوة 190% على صافي أصول الشركة بنهاية العام الماضي.

وانعقدت يوم أمس الجمعية العمومية لشركة DXB Entertainments، حيث تمت الموافقة على جميع القرارات المطلوبة لتنفيذ العرض النقدي المشروط الذي تم استلامه من شركة مراس للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

الجدير بالذكر أن شركة مراس تمتلك حصة تلامس 60% من الشركة. وعرضت تعويض المساهمين المتبقين في دي إكس بي بـ 8 فلوس مقابل كل سهم.

وليتم ذلك من خلال تحويل الدين المصرفي لـDXB Entertainments البالغ قيمته نحو 4.27 مليار درهم، إلى 53.391 مليار سهم عادي جديد أسهم عادية لصالح شركة مراس.

وبقيمة اسمية قدرها درهم لكل سهم، أي بسعر تحويل قدره 8 فلوس للسهم الواحد، وليشكل ذلك العرض علاوة بـ 190% على أصول الشركة.

وفي هذا السياق، سيُقدم طلب إدراج الأسهم العادية الجديدة لـDXB Entertainments في سوق دبي المالي، إضافة إلى تحديث سجل مساهمين الشركة.