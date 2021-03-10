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رئيس "مجموعة أغذية" يتحدث للعربية عن 3 استحواذات استراتيجية

شركات

رئيس "مجموعة أغذية" يتحدث للعربية عن 3 استحواذات استراتيجية

وسط تزايد الاهتمام بقطاع الأغذية بعد الاضطراب الذي أصاب سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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شهدت مجموعة "أغذية في أبوظبي" خلال الفترة الماضية تطورات ملفتة، إذ أعلنت عن سلسلة من عمليات الاستحواذ، أبرزها على شركة الفوعة، وشركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن، ومخابز الفيصل في الكويت.

يأتي ذلك وسط تزايد الاهتمام بقطاع الأغذية بعد الاضطراب الذي أصاب سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة "أغذية" مبارك المنصوري، في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الصفقات الثلاث ستسهم في زيادة أحجام أعمال الشركة من حيث الأرباح، بالإضافة إلى نمو أعمال المجموعة على المدى البعيد.

مجموعة أغذية تستحوذ على شركة كويتية شركات سوق أبوظبي مجموعة أغذية تستحوذ على شركة كويتية

وتابع: "ستفيد الشركات التي استحوذنا عليها في دعم موارد المبيعات بناء على عمليات الدمج والتسويق".

وردا على سؤال، أشار إلى أن مجموعة أغذية تعمل في أسواق عديدة منها الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، وعمان.. وتصدر إلى أكثر من 30 دولة حول العالم.

إلى ذلك، نوه بأن المجموعة تطلع لاستحواذات جديدة بما يُؤمن عائدا إضافيا للمساهم والمستهلك.

وفي سؤال عن أزمة كورونا وتأثيرها على القطاع، أكد أن الأزمة كان لها تأثيرات على القطاعات وقنوات التوزيع في وقت واجهت "مجموعة أغذية" بعض التحديات اللوجستية مع زيادة الطلب على خدمات التوصيل "ما دفعنا إلى توسيع الأسطول وخدماتنا اللوجستية دون أي تأخير".

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