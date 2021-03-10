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صفقة ضخمة قد تجمع جنرال إلكتريك وأكبر منافسيها في هذا القطاع!

جنرال إليكتريك
جنرال إلكتريك
طيران

صفقة ضخمة قد تجمع جنرال إلكتريك وأكبر منافسيها في هذا القطاع!

بقيمة 30 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تجري شركة جنرال إلكتريك محادثات للجمع بين وحدة تأجير الطائرات الضخمة الخاصة بها مع شركة إيركاب القابضة المنافسة.

وأكدت شركة إيركاب، عملاق تأجير الطائرات ومقرها أيرلندا، المحادثات التي ذكرتها "وول ستريت جورنال" - على الرغم من أن الشركة حذرت من أنها لا تستطيع ضمان إتمام الصفقة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكان تقرير وول ستريت جورنال قد أشار إلى أن الصفقة باتت وشيكة وستكون قيمتها أكثر من 30 مليار دولار.

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وتمثل وحدة تأجير الطائرات التابعة لـ جنرال إلكتريك والمعروفة باسم GECAS الآن غالبية ما تبقى من وحدة GE Capital الضخمة، والتي تمثل ما يقرب من 4 مليارات دولار من إيرادات الشركة الأم البالغة 7.2 مليار دولار في عام 2020.

تعرضت أعمال تأجير الطائرات لضربة خاصة خلال العام الماضي، حيث واجهت شركات الطيران التي تعاني من ضائقة مالية في جميع أنحاء العالم مشكلة في سداد المدفوعات لشركة جيكاس GECAS - حيث تم دفع 84% فقط من فواتير الوحدة في عام 2020.

وفي الوقت نفسه، تلقت إيركاب ضربة مالية مماثلة، حيث تأرجحت أيضاً من ربح مليار دولار في عام 2019 إلى خسارة في عام 2020.

صعدت أسهم جنرال إلكتريك بنسبة 4% مسجلة أعلى إغلاق لها منذ ما يقرب من 3 سنوات.

من جانبه قال محلل باركليز، جوليان ميتشل إنه إذا كان هناك اتفاق، فقد يكون مفيداً لكلا الشركتين.

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