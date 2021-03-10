للمرة الأولى منذ 2019.. مبيعات طائرات بوينغ تتجاوز الإلغاءات

باعت بوينغ 82 طائرة في فبراير وسجلت 51 إلغاء، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر 2019 التي تجاوزت فيها المبيعات الشهرية الطلبات الملغاة.

فيما لا تزال جائحة كوفيد-19 تلقي بثقلها على مبيعات الطائرات الجديدة حيث تحاول شركات الطيران إلى حد كبير الحفاظ على النقد كلما أمكن. ومع ذلك، بدأت بعض شركات الطيران في الاستعداد لتعافي الطلب على السفر عن طريق شراء طائرات جديدة.

وشملت مبيعات بوينغ في فبراير 25 طائرة بوينغ 737 ماكس لشركة يونايتد إيرلاينز و27 ناقلة كي سي -46، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

على الجانب الآخر، سجلت الشركة المصنعة للطائرات ومقرها شيكاغو 51 إلغاء، بما في ذلك 32 طائرة ماكس، حيث استبدلت الخطوط الجوية السنغافورية طلبية لشراء 19 طائرة 787-10 دريملاينر بطلبية أخرى من 11 طائرة 777X، حيث من المتوقع أن تدخل الطائرة طويلة المدى ذات الممر المزدوج الخدمة التجارية في أواخر عام 2023.

فيما يبلغ عدد الطائرات مخزون الطائرات المتراكمة لدى بوينغ الآن 4041 طائرة.

وسلمت بوينغ 22 طائرة الشهر الماضي من بينها 18 طائرة من طراز 737 ماكس، بعد أن وافقت إدارة الطيران الفيدرالية في نوفمبر على إعادة الطائرة للتحليق مرة أخرى بعد توقف دام 20 شهراً أعقب حادثين مميتين.

حذت معظم هيئات تنظيم الطيران الأخرى حذوها، مما سمح لشركة بوينغ باستئناف تسليم أكثر من 3000 طائرة كحد أقصى لديها في الطلب الخلفي.