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بسبب الاحتكار.. منصة ألعاب توسع صراعها مع "غوغل" و"أبل"

إيبك جيمز
إيبك غيمز
غوغل

بسبب الاحتكار.. منصة ألعاب توسع صراعها مع "غوغل" و"أبل"

عمولات كبيرة وخيارات أقل للمستهلكين

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دبي - العربية.نت

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رفعت شركة إيبك غيمز Epic Games دعوى قضائية ضد شركة غوغل في أستراليا، مما أدى إلى توسيع نطاق المعركة ضد عملاق التكنولوجيا بشأن العمولات المفروضة في متجر التطبيقات التابع لها.

وتزعم إيبك غيمز أن Google قد أساءت استخدام سيطرتها على نظام التشغيل أندرويد من خلال إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها، وفقاً لبيان على موقع Epic يوم الأربعاء.

وقال البيان إن غوغل تجعل من الصعب للغاية على المستهلكين تنزيل البرامج مباشرة على أجهزة أندرويد، مما يجبر الغالبية العظمى على الحصول على التطبيقات من خلال متجر غوغل بلاي Google Play، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ورفعت إيبك عدة دعاوى قانونية ضد كل من غوغل، وأبل، التي تدير متجر التطبيقات الخاص بها لأجهزة أيفون، بعد أن أزالتا لعبة الفيديو الشهيرة Fortnite من منصاتها العام الماضي في نزاع حول العمولات.

وتحصل كل من غوغل وأبل على عمولة بنسبة 30% من المدفوعات داخل التطبيق، فيما حاولت Epic تقديم خيار الدفع المباشر الخاص بها للتحايل على الرسوم.

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "إيبك غيمز" تيم سويني: "العوائق التي تضعها غوغل على نظام التشغيل أندرويد حقيقية. "نعتقد أن للمستهلكين الحق في تثبيت التطبيقات من المصادر التي يختارونها وأن للمطورين الحق في المنافسة في سوق عادلة.

تأتي المطالبة الأخيرة على رأس الدعاوى القضائية السابقة المرفوعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد غوغل، وأبل، كما رفعت Epic دعوى قضائية ضد صانع أيفون في الاتحاد الأوروبي.

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