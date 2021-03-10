15 مليار دولار تقديرات فايزر لمبيعاتها من اللقاح هذا العام

قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية بيونتيك، أوغور شاهين، إنها وشريكتها فايزر يمكنهما إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كوفيد-19 العام المقبل، مما يجعل اللقاحات متاحة على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ": "من حيث المبدأ، يمكننا زيادة القدرة التصنيعية بشكل أكبر". "يعتمد ذلك على الطلب، ويعتمد على عوامل مثل ما إذا كانت هناك حاجة إلى دفعة إضافية للتطعيمات"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح شاهين أن الشركة لديها طلبات بالفعل تصل إلى 1.3 مليار جرعة.

والتزمت شركتا فايزر، وبيونتيك، بتقديم ملياري جرعة من لقاحهما هذا العام. كما وعدت شركة فايزر بشحن ثلثي طلبية الولايات المتحدة البالغ 300 مليون جرعة بحلول نهاية مايو، فضلاً عن ما لا يقل عن 500 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، مع خيار 100 مليون جرعة إضافية.

توقعت شركة فايزر أن تبلغ إيراداتها حوالي 15 مليار دولار هذا العام من مبيعات لقاح كورونا، فيما قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا إن سعر اللقاح قد يرتفع.

وأكد شاهين على قدرة الشركة في تلبية الطلبات، قائلاً: "أنا واثق تماماً من أننا سنكون قادرين على توفير اللقاحات في أوروبا والولايات المتحدة وأن كل من يحتاج إلى لقاح سيحصل عليه بحلول نهاية الصيف، بشرط ألا يكون هناك خلل في الإنتاج. مضيفاً "بحلول عام 2022، نأمل أن يكون لدينا ما يكفي للتطعيم في جميع أنحاء العالم".