هذا الهاتف من "أبل" يخفض طلبات تصنيع "أيفون" 20%

خفضت شركة أبل طلبات تصنيع أجهزة أيفون بنسبة 20% عن تقديراتها للمبيعات لهذا العام، وفقاً لتقرير من Nikkei Asia يوم الأربعاء، بسبب انخفاض الطلب على أصغر طراز أيفون 12 ميني.

وفيما لا يزال الطلب على أجهزة أيفون الجديدة من أبل مرتفعاً، حيث تخطط الشركة لتصنيع 230 مليون جهاز أيفون في عام 2021، بزيادة 11.6% عن عام 2020، وفقاً لمؤشر نيكي آسيا، ولكن، لا يتم بيع أجهزة أيفون 12 ميني، كما هو متوقع حيث ينجذب المستهلكون إلى أيفون 11 الأقدم، الذي يحتوي على شاشة أكبر، أو أيفون 12 الأكبر، ونسخته برو الأكثر تميزاً، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأغلقت أسهم شركة أبل على انخفاض بنسبة 0.91% يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن هاتف ميني مقنع للأشخاص ذوي الأيدي الصغيرة، إلا أن معظم المستهلكين يجب أن ينفقوا 100 دولار إضافية لجهاز أيفون 12، الذي يتمتع بعمر بطارية أفضل وشاشة أكبر.

ولم تعد أبل تكشف عن عدد أجهزة أيفون التي تبيعها كل ربع سنة، ولكن في يناير، قالت شركة الأبحاث IDC إن الشركة شحنت 90.1 مليون جهاز خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو "أكبر حجم شحن من بائع في ربع واحد"، وساعدت في ريادة أبل والتي تحتل المرتبة الأولى في مبيعات الهواتف في العالم، متقدمة على سامسونغ خلال الربع الرابع، كما ارتفعت عائدات أيفون بنسبة 17% على أساس سنوي.

وساعد هذا الزخم وراء أيفون 12 شركة أبل على حجز ربع قياسي في موسم العطلات في عام 2020، حيث جلبت أكثر من 100 مليار دولار في ربع السنة للمرة الأولى في تاريخ الشركة.