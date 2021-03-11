.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأهلي كابيتال للعربية: 4 عوامل تدعم استمرار نمو الطلب على الأسمنت في السعودية

اقتصاد السعودية

الأهلي كابيتال للعربية: 4 عوامل تدعم استمرار نمو الطلب على الأسمنت في السعودية

نمو المبيعات 3.5% العام الجاري وزيادة التوزيعات بـ 5.1% 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع تقرير صادر عن الأهلي كابيتال استمرار نمو قطاع الأسمنت والبناء في المملكة مدفوعاً ببرنامج الإسكان الوطني واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة.

وتوقع التقرير نمو مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 3.5% هذا العام وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عائد التوزيعات في القطاع إلى 5.1% هذا العام.

وحذر التقرير من التذبذب الكبير في أسعار الأسمنت. كما رفع الأهلي كابيتال من تقييمه لشركة أسمنت الشرقية وخفضها لشركة أسمنت ينبع.

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الوقود.. وبرنت فوق 68 دولارا طاقة أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزونات الوقود.. وبرنت فوق 68 دولارا

وإلى ذلك قال إياد غلام رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال إن قطاع الأسمنت يمر بتحسن كبير بدأ العام الماضي ونتوقع استمراره في الأعوام القادمة.

وأضاف في حديثه مع العربية أن هناك 4 عوامل ستدعم نمو الطلب على الأسمنت الفترة المقبلة.

العامل الأول: هو استراتيجية وزارة الإسكان التي حفزت النمو بشكل كبير في الإقراض العقاري ما أثر أيضا على أداء البنوك أيضا.

أما العامل الثاني فهو استراتيجية المشاريع الكبرى مثل نيوم التي بدأ الإنشاء فيها الفترة الماضية، ومن المتوقع تسارع عمليات الإنشاء بها الفترة المقبلة.

والعاملان الآخران هما استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على الإنشاء والسياحة ما يتطلب إنشاء منشآت سياحية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها المملكة في عدة مناطق وهو الأمر الذي سيحفز الطلب على الأسمنت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب! شركة عالمية كبرى تحذر.. إياكم والاحتفاظ بالذهب!
بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض بالزمان والمكان.. ناسا تتوقع نهاية مأساوية لكوكب الأرض
والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة
كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر كورونا بدون أعراض.. 30 مشكلة صحية تواجه المتعافين تشمل آلام الظهر
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج وإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا
اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح اقتصاد السودان وكارثة تحويل الأموال.. قبضة البشير تلوح

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد