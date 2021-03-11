الأهلي كابيتال للعربية: 4 عوامل تدعم استمرار نمو الطلب على الأسمنت في السعودية

توقع تقرير صادر عن الأهلي كابيتال استمرار نمو قطاع الأسمنت والبناء في المملكة مدفوعاً ببرنامج الإسكان الوطني واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة.

وتوقع التقرير نمو مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 3.5% هذا العام وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عائد التوزيعات في القطاع إلى 5.1% هذا العام.

وحذر التقرير من التذبذب الكبير في أسعار الأسمنت. كما رفع الأهلي كابيتال من تقييمه لشركة أسمنت الشرقية وخفضها لشركة أسمنت ينبع.

وإلى ذلك قال إياد غلام رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال إن قطاع الأسمنت يمر بتحسن كبير بدأ العام الماضي ونتوقع استمراره في الأعوام القادمة.

وأضاف في حديثه مع العربية أن هناك 4 عوامل ستدعم نمو الطلب على الأسمنت الفترة المقبلة.

العامل الأول: هو استراتيجية وزارة الإسكان التي حفزت النمو بشكل كبير في الإقراض العقاري ما أثر أيضا على أداء البنوك أيضا.

أما العامل الثاني فهو استراتيجية المشاريع الكبرى مثل نيوم التي بدأ الإنشاء فيها الفترة الماضية، ومن المتوقع تسارع عمليات الإنشاء بها الفترة المقبلة.

والعاملان الآخران هما استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على الإنشاء والسياحة ما يتطلب إنشاء منشآت سياحية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها المملكة في عدة مناطق وهو الأمر الذي سيحفز الطلب على الأسمنت.