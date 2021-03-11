لافروف: الصندوقان السياديان السعودي والروسي يبحثان فرص تعاون جديدة 

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية هامة، مضيفاً أنه يتم حاليا اتخاذ خطوات مشتركة لتطوير القاعدة التشريعية المرتبطة بالأعمال لدعم توسعها.

وتابع: "أكدنا على التعاون المثمر للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي حيث تم استثمار 2.5 مليار دولار في إطار مشاريع مشتركة ويتم مناقشة فرص أخرى في مجالات متعددة.. هناك اهتمام آخر مشترك لمكافحة جائحة كورونا من خلال عمل اختبارات سريرية للقاح سبوتنيك V".

وأشار إلى إمكانية توطين إنتاج اللقاح الروسي في السعودية، كما توجد رؤية مشتركة حول أهمية تطوير علاقاتنا في أسواق النفط ضمن إطار أوبك بلس.

وأكد على تنفيذ مشاريع مشتركة لاستكشاف الفضاء والطاقة النووية واتخاذ خطوات مشتركة لتطوير القاعدة التشريعية والاتفاقية الروسية السعودية المرتبطة بهذه الأعمال.