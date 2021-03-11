اتصالات مصر للعربية: اقترضنا 160 مليون دولار لتمويل شراء ترددات جديدة

كشفت شركة اتصالات مصر عن حصولها على قرض من تحالف مكون من 4 بنوك إماراتية، هي: الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وبنك المشرق، إضافة إلى أبوظبي الأول، بقيمة 160 مليون دولار، وذلك لتمويل شراء الترددات الجديدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة اتصالات مصر خالد حجازي، في مقابلة مع "العربية"، إن "اتصالات مصر" قد حصلت على مجموعة ترددات جديدة في الحيز الترددي 2600 ميغاهرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العرض المالي والفني للشركة بمقابل 325 مليون دولار (ما يعادل 5.2 مليار جنيه) يسدد منها نصف المبلغ، أي 162.5 مليون دولار فور إتاحة الترددات والباقي بالجنيه المصري على سنتين، طبقاً لشروط المزايدة التي أعلنها جهاز تنظيم الاتصالات قبل المزايدة.

وأوضح شرط القرض هو تسديده على 6 سنوات، لافتا إلى أن الشركة عملت على طويل المدة لتتمكن من سداد القرض من موارد الشركة بالعملة الصعبة.

وردا على سؤال حول حصول الشركة على رخصة الدفع الإلكتروني ورمز الاستجابة السريع، أوضح أن هذه الخطوة هي جزء من جهود الشركة في مجال الدفع الإلكتروني وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لدمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تأسيس شركة للدفع الإلكتروني أم الاستحواذ على شركة من السوق، تبقى خيارات مطروحة يجرى دراستها.

إلى ذلك، أكد أن اتصالات مصر تعد الثانية من حيث الحجم بالنسبة لشركات الموبايل.

يذكر أن عدد مستخدمي شبكة اتصالات مصر يبلغ 20.5 مليون مشترك، ونمت إيرادات اتصالات مصر 22% إلى 17.8 مليار جنيه في 2020، بينما نمت الأرباح غير الصافية لاتصالات مصر 41% إلى 7 مليارات جنيه في 2020.