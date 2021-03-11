"شل" للعربية: لا نية للتخارج من الأصول البحرية في مصر

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة شل في مصر، معتز درويش، إن المحفظة الاستثمارية للشركة تعد من أكبر بشركات البترول العاملة في مصر.

وأضاف في حديثه للعربية أن الشركة تعمل في جميع القطاعات بمصر من إنتاج واستكشاف وحفر وإسالة غاز وتصدير وإنتاج زيوت.

وأوضح أن الصفقة التي تم الإعلان عنها بشأن بيع مناطق استكشاف في الصحراء الغربية تتماشى مع استراتيجية الشركة عالميا ومحليا، وهو التركيز على الاستكشاف والإنتاج من المناطق البحرية والمياة العميقة.

أكد أنه لا نية للتخارج من الأصول البحرية في مصر بل التوجه نحو التوسع والنمو.

وأعلنت شل مصر، أول من أمس، توقيع اتفاق لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية بمقابل إجمالي يصل إلى حوالي 926 مليون دولار.

وأوضحت شل، في بيان، أن سداد قيمة الصفقة سيكون بقيمة ابتدائية 646 مليون دولار ودفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024 "بناء على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة".

إلى ذلك، وقالت إن الصفقة تخضع للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار درويش في حديثه للعربية إلى أن التحالف الذي فاز بالصفقة يضم شركة إنجليزية وأخرى مصرية، مشيرا إلى أن إنتاج المنطقة التي تم الاتفاق على بيعها بلغ نحو 100 ألف برميل من الزيت المكافئ يوميا، العام الماضي.

وعلى صعيد هيكل الصفقة، أشار إلى أن الدفعات الإضافية ستحصل عليها الشركة خلال الفترة من 2021 و2024، ويبلغ قيمتها 280 مليون دولار، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة متغيرة وفقا لبعض الشروط منها توجهات السوق بخصوص سعر النفط والاستكشافات في المناطق التي يتم تنميتها في تلك المنطقة.