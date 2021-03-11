أسهم روبلوكس تقفز 7.8% في بداية التداولات بعد الإدراج المباشر

ارتفعت أسهم روبلوكس Roblox للألعاب الإلكترونية يوم أمس الأربعاء، بـ 7.8% ليصل إلى نحو 70 دولارا، في أول يوم لتداوله بعد الإدراج المباشر.

وبهذا وصلت القيمة السوقية لـRoblox إلى 38 مليار دولار، فيما تقدر القيمة الفعلية لها عند 45 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن روبلوكس كانت تقيم عند 4 مليارات دولار بعد جولتها التمويلية في فبراير العام الماضي التي جمعت فيها 150 مليون دولار.

وروبلوكس هي واحدة من بين العديد من الشركات التي اختارت سوق الأسهم لجمع التمويل وسط إقبال واسع على الطروحات الأولية والإدراجات المباشرة في السوق الأميركية منذ بداية هذا العام.