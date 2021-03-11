زحمة اكتتابات في أميركا.. زادت 748%

مازلنا نشهد زحمة إدراجات واكتتابات .. خاصة في السوق الأميركية التي شهدت 297 اكتتاباً منذ بداية العام حتى اليوم.

وهذا يزيد بأكثر من 748% عن نفس الفترة من عام 2020، حيث بلغ عدد الاكتتابات 35 اكتتابا عاما فقط.

نبدأ من شركة توصيل المواد الغذائية في أميركا انستا كارت التي ستختار الإدراج المباشر بدلاً من الطرح العام التقليدي الذي يتضمن توظيفَ البنوكِ الاستثمارية.

عبر الإدراج المباشر توفر الشركةُ المدرجة مصاريف كبيرة قد تصل إلى ما بين 3% إلى 7% من سعرِ السهم، وهي العمولةُ التي يتقاضاها عادة المتعهدون أو ما يسمى بالـ Underwriters والتي قد تصل إلى مئاتِ الملايينِ من الدولاراتِ بنهايةِ الطرح.

هذه الطريقة ابتكرتها أسماءٌ كبيرةٌ مثلSpotify وPalantir وSLACK technologies في السنواتِ الأخيرة.

وأعلنت إنستاكارت يوم الثلاثاء أنها جمعت 265 مليون دولار في جولة تمويلية جديدة، وقُدرت قيمة الشركة عند 39 مليار دولار من 17.8 مليار دولار عند آخر جولة تمويلية في نوفمبر الماضي.

وتعتزم الشركة استخدام التمويل لزيادة عدد الموظفين بـ 50%.

وفي يناير أعلنت أنها عينت مصرفي غولدمان ساكس نيك جيوفاني رئيساً جديداً للشؤون المالية. وكان جيوفاني قد شارك في السابق في الاكتتابات العامة من Airbnb وTwitter.

وفي الأسبوع الماضي، أضافتInstacart أول أعضاء مجلس إدارتها المستقلين - فيدج سيمو المدير التنفيذي على فيسبوك، وباري مكارثي، وهو رئيس مالي سابق لمنصات البث Spotify و Netflix.

التجارة الإلكترونية

وفي قطاع التجارة الإلكترونية، يمكن أن يتحول الاكتتاب العام الأولي لشركة التجارة الإلكترونية Flipkart إلى أكبر قصة نجاح لشركة يونيكورن ناشئة من الهند.

وول مارت تملك حصة أغلبية في Flipkart بعد أن استحوذت عليها مقابل 16 مليار دولار في 2018.

ووفقا لسلسلة جديدة من التطورات، سيتم هذا الاكتتاب في الولايات المتحدة من خلال الاندماج مع شركة شيك على بياض أو SPAC التي تلقى شعبية واسعة مؤخراً، تقييم فليب كارت تضاعف 800 مرة منذ 2009 قد نشهد تقييمًا في حدود 35 مليار دولار .

وأيضاً قدمت منصة التعلم عبر الإنترنت Coursera وثائق الاكتتاب في بورصة نيويورك للأوراق المالية ، في الخامس من مارس.

وعلى الرغم من أنها لم تعلن بعد عن تاريخ أول تداول لها بعد.. جمعت كورسيرا 130 مليون دولار في جولة تمويل في يوليو 2020، وحصلت على تقييم ب 2.5 مليار دولار.

يأتي إعلان الاكتتاب العام في وقت أزمة التعليم العالي في الولايات المتحدة، حيث تقدر خسارة الكليات الأميركية مجتمعة 183 مليار دولار بين مارس وديسمبر 2020.

كان هناك ما يقرب من 77 مليون مستخدم مسجل على كورسيرا في نهاية عام 2020 ، بزيادة 65% عن عام 2019. ولكن 3.6 مليون فقط من هؤلاء المستخدمين دفعوا مقابل خدمة ما.

وحققت كورسيرا إيرادات بقيمة 294 مليون دولار في عام 2020، بزيادة 59% عن 184 مليون دولار في عام 2019.